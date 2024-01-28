追尋“林海雪原”上的紅色足跡

中評社北京1月28日電／據工人日報報導，寒冬臘月，南方“小土豆”紛紛湧向東北，領略“林海雪原”的獨特風情，體驗冰雪運動的無限樂趣，而分布在這片廣袤黑土地上的東北抗聯遺址、抗聯文物展館等，也成為很多遊客的旅途打卡地。



吉林省是東北抗日聯軍的發祥地和重要活動區域。近年來，該省不斷加強對抗聯遺址遺物的發掘保護和開發利用，今年1月15日又印發了貫徹落實《三年行動計劃》的若干措施，目前，全省各地有關部門正積極推動相應工作全面提質升級，努力為紅色資源賦予新活力。



推進系統研究和價值挖掘



在吉林省中南部的磐石市紅石砬子山區，坐落著中國共產黨於東北地區創建的第一塊抗日游擊根據地，東北抗聯第一軍就在此發軔。2021年，吉林省文物考古研究所專家孟慶旭帶隊進駐紅石砬子，開始進行考古挖掘，這也是對抗聯遺址國保單位的首次發掘。



“紅石砬子核心區調查清楚的革命遺跡有3300餘處，非常密集，是全國現存規模最大、內涵最豐富、保存最完好的抗聯遺址群。”孟慶旭介紹，目前考古隊已發掘2800平方米，出土槍支彈藥、陶瓷器用具、鐵制工具等各類遺物900餘件，清理出來的地窨子遺存、帶火坑的房址、訓練用的大型平台等，直觀反映了當年抗聯戰士的生產生活和軍事鬥爭狀況。



紅石砬子考古發掘，為解讀東北抗聯歷史提供了翔實的實物依據，從考古學角度闡釋了東北抗聯密營的形制形態特點。對紅石砬子進行考古挖掘的同時，考古隊還在通化、吉林兩個市域開展了抗聯遺址調查，共發現各類抗聯遺址遺跡22000多處。

