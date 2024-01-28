京津冀開通“車厘子快線”

中評社北京1月28日電／據經濟日報報導，伴隨著渤海灣畔悠長的貨輪鳴笛聲，一艘大型集裝箱班輪駛進天津港太平洋國際集裝箱碼頭，京津冀地區迎來首艘智利直航“車厘子快線”。



迎著冬夜寒風，正在碼頭監督現場作業的天津港太平洋國際集裝箱碼頭操作部經理李言不斷督促著各作業環節緊跟進度，服務集裝箱船接卸。



“這艘集裝箱船運載約2500噸車厘子，在碼頭落地後將連夜運往北京新發地、天津海吉星、河北高碑店等批發市場。為了保鮮，要求後面所有的物流環節必須安全和快捷。隨著集裝箱抵達，碼頭岸邊卡車早已準備就緒。”李言說。



此次開通的直航快線從智利聖安東尼奧港出發，20多天運抵天津港，相較之前海運到廣州、上海等地後再陸運到北方，運輸時長縮短3天以上。



天津東疆海關副關長王奉新說：“船還未到達港口時，企業就可以向海關申報報關單了，船還沒靠岸，海關已完成審單作業。在卸船過程中，天津海關運用的海關智慧管控系統，通過對集裝箱信息的采集分析，與碼頭作業系統自動關聯及時比對，實現船邊直提和碼頭入堆與查驗指令的自動分流，保障進境水果新鮮上市。”



多個部門為首條“車厘子快線”的順利開通保駕護航。天津港集團與各口岸單位通力協作，全方位提升各環節物流速度，實現單箱車厘子碼頭作業時間壓縮至20分鐘以內，單箱查驗時間不超過30分鐘，最快5小時內到達京津冀地區主要水果市場，提供了高效的作業與細致的服務。



天津海關所屬東疆海關依托口岸智慧管控系統，實現放行直提、入場堆存和查驗貨物的自動分流，“船邊直提”卡車抵達港區後，從卸船到裝車、出閘，僅需要45分鐘，便可火速將車厘子運往京津冀的水果市場。

