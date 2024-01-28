陝西西安：開啟“最中國”文旅盛宴

中評社北京1月28日電／據光明日報報導，“長安雪後似春歸，積素凝華連曙輝。”隨著2024甲辰龍年的臨近，“西安年·最中國”2024年西安市新春文化旅遊活動拉開大幕。



從1月18日至3月9日（臘月初八至正月二十九），“西安年”活動將依托臘八、小年、除夕、元宵等年俗節日，推出六大主題、九大系列活動，讓傳統文化、絲路元素、現代時尚相結合，打造國際範、流行色、非遺民俗相輝映的“最中國”文旅盛宴。



作為獨具古城特色的農曆新年慶祝活動，今年的“西安年”活動將全面升級，按照“市級統籌、激活主體、拉動消費、區域調控、確保安全”的總體思路，西安以辦好央視春晚西安分會場系列活動為引領，組織舉辦長安燈會、文藝展演、民俗文化、文博探游、美食打卡、旅遊體驗六大文旅主題活動，以傳承弘揚中華優秀傳統文化為主線，充分利用西安豐富的非遺文化資源，創新文化現代表達，創造文化賦能發展。



為營造歡樂祥和、喜慶熱烈、文明向上的節日氛圍，今年“西安年”活動還將舉辦“歡樂春節”2024長安燈會點燈儀式等九大系列活動，打造濃鬱的國風國潮春節新時尚。



“長安燈會”作為文化和旅遊部“歡樂春節”重要活動之一，今年西安將在大明宮國家遺址公園、大唐芙蓉園、西安城墻、昆明池·七夕公園、詩經裡等地舉辦“西安年·最中國”2024年西安市新春文化旅遊系列活動啟幕儀式暨“歡樂春節”2024長安燈會點燈儀式，營造“景中賞燈、燈景相依”的沉浸式交互體驗。



在“龍騰虎躍中國年”2024新春非遺民俗展演系列活動中，西安將開展迎新春鑼鼓、社火、秦腔、皮影、剪紙等非遺民俗展演、巡演活動，營造歡慶熱鬧的“西安年”氛圍，為市民遊客帶來豐富的傳統民俗文化盛宴。



值得注意的是，“共享中國年 一路到長安”絲路青年潮玩“西安年”全球大直播活動將邀請絲路沿線國家青年在線暢享“西安年”，還將赴澳大利亞、新西蘭等國家舉辦“西安年”文化藝術傳承體驗活動、元宵燈節點亮儀式及開幕演出等活動，提升西安國際知名度和影響力。

