雲南獨龍江鄉：“靠奮鬥創造更好的生活”

中評社北京1月28日電／據人民日報報導，近處古樹參天，遠方白雪皚皚，記者翻越高黎貢山，探訪雲南省怒江傈僳族自治州貢山獨龍族怒族自治縣獨龍江鄉。



10年間，通隧道、建護欄，獨龍江鄉的路越來越好。眼下，獨龍江公路正在拓寬，曾經要預留錯車點的單車道，如今換成了雙向車道，連彎道都變少了。



沿獨龍江一路向北，隨著海拔爬升，寒意襲來，記者來到獨龍江鄉最北邊的迪政當村。



“咱們獨龍江鄉森林覆蓋率超過九成，保護生態，不能砍樹，我們就發展林下種植。”迪政當村村委會副主任陳學龍帶記者踏入茫茫林海，翻開苔蘚，露出白中透黃的嫩芽，“我們這裡海拔高、氣溫低，特別適合種植白肉靈芝，目前試種了50畝，收入超過70萬元。”



“試種有風險，剛開始村兩委幹部帶頭種。”陳學龍說，看到白肉靈芝的效益不錯，現在村民紛紛來問“能不能買點苗，想回自家山上種”。



“種植前我們跟山外的公司簽訂了保價回收協議，對方提供種苗、技術，負責收購，咱們才敢放手讓群眾種。”陳學龍說，從產業發展到鄉村人居環境整治，都是村里的黨員、幹部帶著大夥一起幹。



路通客自來。這兩年，自駕游的客人越來越多。全鄉現有賓館、酒店14家，農家樂、民宿、客棧37家。怎麼讓遊客的體驗更好，是眼下陳學龍思考的問題，“村里的民宿、農家樂還得升級，游玩項目也要增加。”



入夜，記者來到“人民楷模”國家榮譽稱號獲得者、“老縣長”高德榮家，圍坐在火塘旁暢談獨龍江的新變化。高德榮率先打開了話匣子，話題依然繞不開“路”。“從為了告別大雪封山，到如今為了旅遊高質量發展，獨龍江的路越來越寬。2023年獨龍江鄉的機動車達1047輛，村里還安裝了新能源汽車充電樁。”



隨著草果烘幹廠的建成，當地群眾除了賣鮮果，還把果子烘幹了出售，收入更加穩定；村民做起了電商，將蜂蜜等土特產賣到了大城市……2023年，獨龍江鄉農民人均純收入達18244.1元。“新的一年，要靠奮鬥創造更好的生活。”陳學龍說。