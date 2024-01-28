高頻戶籍業務實現“跨省通辦”

中評社北京1月28日電／據人民日報報導，2023年，公安機關會同有關部門持續深入推進戶籍制度改革，進一步暢通農業轉移人口落戶渠道，推動居住證擴面提質，以“跨省通辦”等舉措推進戶籍管理便利化，推動農業轉移人口市民化工作取得積極進展，有力服務保障高質量發展。



據瞭解，2023年，戶口遷移政策全面放開放寬，城區常住人口300萬以下城市的落戶限制基本取消，300萬以上城市的落戶條件有序放寬。東部地區除極少數超特大城市、中西部地區除個別省會（首府）城市外，全面放開放寬落戶限制。



據介紹，在前期試點運行的基礎上，2023年，公安部組織全面實施戶口遷移、開具戶籍類證明等高頻戶政業務“跨省通辦”。截至目前，已實現首次申領居民身份證、申領臨時居民身份證及戶口遷移和開具戶籍類證明“跨省通辦”。



據統計，2023年，全國公安機關共辦理戶口遷移“跨省通辦”業務173萬餘筆，開具戶籍類證明“跨省通辦”業務74萬餘筆，新生兒入戶“跨省通辦”業務3萬餘筆，首次申領居民身份證“跨省通辦”80餘萬張、臨時居民身份證“跨省通辦”48萬餘張，極大地方便了群眾異地工作生活。



公安部相關負責人介紹，公安機關將在深入推進現有舉措的基礎上持續發力，進一步深化行政管理服務改革，推進更多戶政業務“跨省通辦”“全程網辦”，切實提升人民群眾獲得感、滿意度。