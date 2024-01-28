中國人民大學加強與港企合作

中評社香港1月28日電／據大公報報導，1月26日，中國人民大學校長林尚立率訪問團一行到訪香港中國商會。林尚立感謝香港中國商會對該校的幫助並表示，香港中國商會支持的紫荊穀項目已初見成效，為國家發展培養了大批可用之才。



香港中國商會理事會會長、全國人大代表蔡毅等和訪問團進行親切交流。香港中國商會創會會長、廣東政協委員陳丹丹代表香港中國商會主席陳經緯等歡迎訪問團到訪。陳丹丹說，中國人民大學具有豐富歷史和卓越地位，為國家培養了大量優秀人才，也為香港社會輸送了新的血液。她介紹，香港中國商會是由香港企業、中國內地企業、海外華資企業、海內外華人企業家和專業人士聯合成立的非牟利商會組織。多年以來，商會配合國家發展戰略，走出去，引進來，積極推動會員參與“一帶一路”及粵港澳大灣區建設。



“一帶一路”建設可加強合作



林尚立發言時特別對該會通過紫荊穀項目給予人民大學的幫助表達了感謝。他說，希望能在大灣區的創新創業方面以及“一帶一路”的建設方面，可以和香港中國商會加強合作。



中銀國際控股有限公司副董事長林廣兆，香港中國商會副會長林鎮洪、石豐榮等也先後向訪問團一行介紹了香港經濟社會發展的最新形勢，並結合各自領域的發展契機深入探討和中國人民大學的合作意向。