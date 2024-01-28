香港：中企協嘉許禮　表揚傑出義工

中評社香港1月28日電／據大公報報導，1月27日下午，香港中國企業協會在香港會議展覽中心舉辦2023年度義工嘉許禮，以表彰中資企業義工在過去一年的辛勤付出和卓越表現。中央政府駐港聯絡辦副主任尹宗華、特區政府民政及青年事務局局長麥美娟、香港中國企業協會會長繆建民與500位各界嘉賓、中企負責人、義工代表出席，共同見證和分享中資義工的榮譽和喜悅。



香港中國企業協會義工團團長李引泉在致辭中表示，中資義工積極回饋社會，過去一年繼續深入開展“中企服務進社區”等系列活動，全力支持特區政府改善民生；在“撐完善地區治理”過程中，中資義工自發走上街頭，積極向市民講解改革方案，呼籲市民支持愛國愛港人士服務社區等。他希望每一位中資義工再接再厲，在今後發揮榜樣引領作用，共同守護好、建設好我們美好的家園。



為香港增添關愛活力



麥美娟致辭時感謝中資義工的服務為香港社會增添更多關愛和活力。希望中資義工隊繼續保持熱情，支持特區政府施政，做好地區治理工作，令香港拚經濟、謀發展、為民生。



本次傑出義工評選，中企協會按照義工服務時長、服務次數、組織能力等標準，共評選出優秀義工隊金獎15隊、銀獎20隊、銅獎15隊、優秀獎10隊、特別貢獻獎5隊、優秀義工領袖223人、優秀義工832人、優秀青年義工428人。