區議員：發揮中西區優勢拓展“文旅綠學商”

中評社香港1月28日電／據大公報報導，完善地區治理，各區區議員集中精力做好民生事務。中西區發展歷史悠久，除了覆蓋商業中心，亦是一個多族群文化區，該區委任區議員金玲接受大公報記者的訪問，表示推動和諧共融、文化融合是自己首要職責。



金玲強調把任期四年的目標分為短、中、長三期目標，短期目標是盡量多落區接觸市民，多聽大家的聲音。她將會針對區內群體的需求，把中西區的發展分為五大板塊“文旅綠學商”（文化藝術、體育旅遊、綠色環保、學術融合、金融商業），五合一重拳出擊，把每個板塊都打造成品牌。



金玲是中西區區議員，亦是香港島婦女聯會主席，對港島區環境十分熟悉，她指出中西區匯聚各種族，這裡有很多來自不同國家、不同民族的人，在金玲主要服務的中區，更是包含了許多住在山頂的各行各業領袖及成功人士，他們除了地區事務，更關心的是香港經濟的提振和未來的發展，包括施政報告如何更好的推動落實種種宏觀課題。



盼打破山頂住戶疏離感



“我的短期目標是盡量多落區，多接觸市民，多聽大家的聲音。他要先認識你接納你，進而才會跟你有一種情感的關聯，才會有需要的時候找上你。”金玲說，先要讓市民瞭解她的過往、專業及想法，然後再去聆聽他們在現有生活中還有什麼期許，有沒有碰到什麼困難。她會收集區內居民對於施政報告，對於提振經濟，以及未來香港的發展新動能的想法和意見，作一個總匯，以此作為短期的工作目標方向。



金玲表示社區工作不是一蹴而就，她的中期工作目標是在“文旅綠學商”五大板塊中，把每個板塊都打造成品牌。她將聯同山頂關愛隊探訪市民，家訪的對象主要集中在山頂，要進屋探訪不太容易，她為此詢問該區區議會主席，家訪形式可否多樣化，例如與居民在會所茶敘等應算是家訪的一種。“其實我覺得政府有具象的要求是好的，讓每一個人可以有一個目標可尋，我要完成山頂25戶的探訪，也一直在想應該透過什麼樣的方式能夠更好地完成這工作。”

