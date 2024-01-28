﻿上海自貿區為中國加入CPTPP試制度

中評社香港1月28日電／據大公報報導，上海市十六屆人大二次會議1月27日閉幕，上海市市長龔正與中外記者見面並回答記者提問。在回答大公報記者有關上海自貿試驗區建設的提問時，龔正介紹，上海自貿區將進一步承擔為中國加入CPTPP（《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》）和DEPA（《數字經濟夥伴關係協定》）先行探路的使命，為國家試制度，加強“邊境”措施對接，爭取在關稅、市場准入等方面率先突破，促進商品、技術、資金、數據等要素跨境高效流動。同時，為改革開放探新路，深化電信、金融、醫療等領域開放，打造更具競爭力的全球服務貿易樞紐節點。



儘管外部環境嚴峻複雜，但上海的經濟數據依然在多個領域取得領先水平，並有三項數據排名全球第一。龔正介紹，2023年度，上海金融市場的交易總額再創新高，排名全球第一。上海口岸貿易貨物貿易總額保持全球城市的首位。上海港的集裝箱吞吐量連續第14年位列世界第一。同時，上海當年實際使用外資突破了240億美元，連續第四年超過200億美元，實到外資再創新高。



建國際數據港 分級分類跨境流動



近年來，上海已經先後推出了原油期貨、“玉蘭債”等一批國際化金融產品，建立了上海國際再保險交易中心，構建了“滬港通”“滬倫通”“互換通”等跨境互聯互通機制，集聚了新開發銀行、全球清算對手方協會等一批功能性機構。到去年底，上海持牌金融機構的總數已經達到1771家，外資金融機構占全市持牌金融機構的比例超過30%。上海已經成為中國內地金融對外開放的最前沿。



龔正表示，下一步，上海要配合中央金融管理部門，穩步擴大金融領域制度型開放，依托浦東、臨港新片區等重點區域，開展更大程度的金融壓力測試，打造國際金融資產交易平台，推進跨境金融、離岸金融等領域創新試點；堅持“引進來”和“走出去”並重，積極開發面向國際的金融產品，提升跨境投融資便利化，加大對共建“一帶一路”的金融支持，吸引更多外資金融機構和長期資本來滬展業興業。更好統籌金融開放和安全。在回答大公報記者提問時，龔正說，前不久最新發布的《全面對接國際高標準經貿規則總體方案》80條，賦予上海自貿試驗區及臨港新片區先行試點CPTPP和DEPA等規則條款的使命。上海將大力落實自貿試驗區提升戰略，率先構建與國際高標準經貿規則相銜接的制度體系和監管模式，加快打造國家制度型開放示範區。

