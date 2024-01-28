﻿年味最廣州　區區有特色

中評社香港1月28日電／據大公報報導，春節臨近，廣府春意濃。廣州啟動“廣州過年 花城看花”——“年味最廣州”系列活動，將陸續推出2500多場文旅活動慶龍年新春，為港人北上游玩提供更多選擇。其中，海珠區以“琶洲企業2024龍年新春嘉年華”開啟新春活動序幕，將陸續推出花市、晚會等大型活動，聯動線上直播惠及全球遊客。荔灣、天河等區也相繼公布新春特色活動安排，突出廣府年味、西關民俗、粵式非遺等地域文化特色，匯聚成一席深度廣府年味盛宴。加之廣深港高鐵近日推出的兩款多程車票，為港人春節往返粵港游玩帶來便利及優惠，大灣區優質生活圈雛形顯現。



廣府民俗、西關年味、粵式非遺，各色傳統文化元素在廣州新春活動中俯拾皆是。荔灣區以西關年味為線，將開展水上花市、民俗嘉年華、非遺賀歲、花燈會共四大項、數百場文旅活動。獨具特色的水上花市將在永慶坊、荔灣湖公園舉辦，屆時有盛裝打扮的西關小姐乘著十二艘特色花船游湖賞春；迎春嘉年華活動也將在永慶坊亮相，謝灶、送滿福等廣府春俗，以及舞獅、舞龍、粵劇快閃等傳統藝術將接連上演，遊客還可在傳統工藝體驗區內親身體驗各式傳統技藝，趣味性十足。另外，廣州文化公園的招牌活動“迎春花會”暨“元宵燈會”，將展出20餘組花燈結合的園林組景以及各類時花、桔果，配以書畫展覽、文藝演出、講古燈謎等文化活動，供市民賞玩。



AI互動 未來感十足



海珠區則將傳統年味與科技感相結合，以“三大組團”接力的方式迎龍春。作為廣東省唯一一家全國成績突出電子商務示範基地十佳，東部組團的琶洲企業嘉年華突出科技與年味的融合，以企業年味市集的形式，網羅30餘家海珠企業代表現場擺攤，提供大模型應用展示、AI虛擬人互動、MR互動及遊戲體驗，同時設有寫福、剪紙、非遺DIY燈籠等攤位，供市民遊客體驗未來感十足的春節。此外，西部組團的濱江花市、江南花市，中部組團的2024海珠濕地元宵晚會將接連上演。



15種珍稀植物 花市首亮相



主打花市非遺及文旅的天河區，將在天河體育中心設置迎春花市主會場，華南國家植物園15種珍稀植物展將首次亮相廣州花市。通過充分挖掘非遺資源，天河將廣綉、舞獅、粵劇等非遺文化融入花市、社區、商圈等板塊，設置手工製作、VR體驗、線上打卡、趣味遊戲等活動吸引觀眾參與。另有6場惠民演出將展示龍獅、粵劇、雜技等民俗文化，5條精品游線路串聯域內地標景點。此外，天河區發動21家重點商業載體、33家龍頭車企、4200多個商戶（品牌）開展100場促銷優惠活動，包括天河城百貨、摩登百貨、永旺、沃爾瑪山姆店、蔔蜂蓮花等，滿足市民遊客的春節采買需求。

