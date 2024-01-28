春運之變｜綠色春運　自駕出行享受快充續航

中評社香港1月28日電／據大公報報導，甲辰龍年春節前夕，振雲打算開新能源車從北京回合肥老家過年，關於是否購買新能源車，去年他和父親曾有過“激烈交鋒”，原因是新能源車續航能力受到電池容量限制，外加沿途充電樁不足，父親總歸有些“充電焦慮”。如今，北京、上海等11個省份高速公路服務區充電設施覆蓋率達到100%，基礎設施的不斷完善讓“開著新能源汽車回家快充續航”更無後顧之憂。曾經“尾氣衝天”、費紙費箱的春運也逐漸向“綠色低碳”轉變，年味兒中的“環保味兒”更加濃厚。



春運啟幕，“自駕出行”大軍奔向天南海北，成為今年春運的“絕對主角”。根據預測，高速公路及普通國省幹線非營業性小客車人員出行量約有72億人次，占全社會人員出行量的80%，是2023年同期的2倍多。



小程序上線 充電樁信息實時查



“我爸爸對新能源車的印象還停留在好幾年前，總覺得春節開車回合肥老家，路途遠；而新能源車續航能力受到電池容量限制，特別是冬季低溫環境下，續航里程至少要打五折，沿途需要充電的次數會很多。”振雲說，如今新能源汽車增長迅速，曾經因為充電和里程而產生的焦慮，正隨著基礎設施的不斷完善而消解。



據記者瞭解，北京、上海、遼寧、吉林、浙江等11個省份高速公路服務區充電設施覆蓋率達到100%。為應對今年春運，內地多家供電公司還在車輛停靠多的熱點高速場站安排了移動式儲能充電樁，這相當於新能源車的移動“充電寶”，手機掃碼立刻充電，補充充電樁的缺口，緩解高峰時段可能出現的充電壓力。



此外，由交通運輸部推出的“e路暢通”小程序近日已正式上線試運行，該小程序匯聚了全國高速公路充電設施位置、實時狀態以及充電模式等相關信息，民眾可通過“充電樁隨手查”模塊，方便地查詢所需信息。



火車是春運遠途交通的主要工具，今年春運全國鐵路預計發送旅客4.8億人次。北京西站客運車間副主任王秋菊受訪時表示，春運首日，北京西站發送旅客14.3萬人次。以前，旅客乘車前必須在車站打印紙質車票，每逢春運，位於負一層的取票窗口就排起長龍，打印火車票的硬紙用了一沓又一沓，不僅造成紙張浪費，也耽誤旅客及時登車。今年春運首日，除少數需要打印報銷憑證外，基本所有旅客均是持電子客票直接進站。

