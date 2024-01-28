中評社北京1月28日電／據新華社報導，春節將至，寧夏跑友的朋友圈被“龍”刷屏。



28日一早，60名跑友組成的隊伍成為銀川街頭一道風景線。陸續抵達終點後，大家紛紛打開跑步軟件，生成“龍”字軌跡圖，討論誰跑的“龍”最精美。



“和平常跑步相比，跑‘龍’更有成就感和儀式感。發了朋友圈之後，好多人點贊，覺得有趣，我表姐就在我帶動下參加了跑團。”50歲的銀川跑友徐燕說。



自寧夏路跑運動協會2021年發起新年跑“牛”活動以來，徐燕幾乎每年都參加生肖跑，最長的是20多公里的“牛”字，最難跑的是複雜的“小萌虎”圖案。今年，她用1個多小時跑完10多公里長的“龍”字，感到“剛剛好”。



“龍”字貫穿銀川大街小巷，路況較為複雜，部分路段還需折返。57歲的周寧洪是路線設計者，在他帶領下，跑友們幾乎都順利用腳步“畫”出了“龍”。



周寧洪是資深跑步愛好者，還喜歡研究地圖，並從事橋梁工程設計工作。他將興趣與特長相結合，從2021年至今，陸續設計出“虎”“兔”等生肖路線，以及“燈籠”“七夕”“驚蟄”等節慶路線，成為寧夏跑圈人盡皆知的“老大哥”，還有外地跑團請他幫忙設計活動路線。



為了設計出精美易跑的路線圖，周寧洪有時要花數月時間在地圖上勾勾畫畫，還會親自試跑、調整路線。“每次跑步，我都是最有成就感的那個。”他說。



“我們發起這項活動，一方面是為了將傳統文化元素與體育相結合，同時也想以這種趣味形式吸引更多人參與其中，打破冬季運動‘空窗期’。”寧夏路跑運動協會會長杜斌說。

