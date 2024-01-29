中評現場：香港大學中國經濟季度論壇舉行

論壇現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月29日電（記者 盧哲）香港大學經管學院和中國經濟研究所（ICE）28日與武漢大學香港校友會聯合舉辦論壇，多位經濟領域專家學者共同探討如何應對挑戰，推動中國經濟實現可持續、高質量和創新驅動的增長。



香港大學經管學院教授、香港特首政策組專家毛振華在“主題報告發佈”環節中指出，中國經濟“三駕馬車〞不同程度走弱，需求不足的矛盾持續凸顯。固定資產投資主要靠基建托底，房地產仍是投資和經濟的主要拖累項。生產修復亮點突出，但各行業間存在“冷熱不均〞



毛振華指出，應對短期經濟調整，凱恩斯主義政策仍具有一定的有效性。但應對經濟的周期性調整，凱恩斯主義並非總是一劑良藥。他舉例，日本應對經濟下行與資產泡沫破裂大幅擴張債務與投資，但公共投資效率較低，帶來了較強的擠出效應，並未能阻止經濟增速下行以及扭轉物價低迷態勢。



毛振華提出，要關注地方政府的考核與激勵問題。近年來對於地方政府的考核日益多元，但對於經濟增長的考核有所放鬆。要關注信心不足問題。毛振華認為，預期疲弱與信心低迷是制約經濟回暖的重要原因。無論從消費者信心指數還是從企業經營狀況指數來看，市場主體的預期依然處在低迷狀態。同時，還要關注宏觀杠杆率較高下的債務風險與付息壓力。



毛振華提出幾點建議：慎用凱恩斯主義式的刺激政策，避免公共投資擴張加劇供需失衡；避免資產價格特別是房地產價格持續下行、過度下行引發資產負債表衰退；他指出，房地產價格下行難以避免，但需要警惕房價的持續或過度下行。穩定房地產價格的關鍵在於實現房地產領域的出清，衹有充分消化存量庫存，實現供需之間的再次平衡，才能最終實現房價的穩定。



建議分批發放10萬億規模的現金補貼，幫助居民部門修復資產負債表。建議簡化績效考核指標體系，加大經濟增長的考核比重，但需要設置簡便、可測度的約束指標。重視社會心理預期變化，保持政策取向一致性，注重煥發民間的力量；避免非經濟政策帶來的信心與預期擾動，保持政策的穩定與取向一致。