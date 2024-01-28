河北：非遺年貨走俏市場

中評社北京1月28日電／據新華社報導，龍年春節將近，煙火年味漸濃。河北各地年貨集市陸續開啟，此起彼伏的叫賣聲中，獨具特色的非遺產品更受消費者的青睞。



在河北省唐山市豐潤區祥順齋棋子燒餅非遺文化體驗館里，非遺傳承人現場直播寫春聯、畫年畫、剪窗花、雕葫蘆、刻皮影。



“我是北京人，看過《回家吃飯》節目里你家棋子燒餅專題……”面對網友的留言，正在直播帶貨的棋子燒餅非物質文化遺產傳承人穀小光熱情互動：“謝謝這位北京‘老鐵’的支持。今天下的單今天發貨，北京的朋友明天您就能吃上燒餅。”



“這段時間線上直播間平均每天銷售額1萬餘元，線下體驗館平均每天銷售額有四五萬元，預計今年體驗館銷售額將超過千萬元。”穀小光說，2019年，棋子燒餅製作技藝入選唐山市級非物質文化遺產名錄。棋子燒餅外酥里嫩、層如蟬翼，放置半月口感絲毫不變。



在河北省邯鄲市曲周縣侯村鎮大集，曲面攤位被圍得水洩不通。從人群中擠出來的張宏民手里拎著剛買的10斤曲面說：“總算是完成了任務，要是買不到回家都沒法交代，過年吃曲面是咱曲周人的傳統。”



2010年，曲周曲面製作技藝入選邯鄲市級非物質文化遺產名錄，曲周曲面是用小麥面、綠豆面和黃豆面製作成的面類食品。曲面銷售商張大海表示，每天能銷售100多盒，銷售量是平常的四到五倍。



“這是客戶要的龍騰虎躍的年俗剪紙，快到農曆龍年了，龍年的剪紙備受青睞。”走進河北省衡水市阜城縣崔家廟鎮陳集村剪紙藝人王文起的家中，他正忙著把剪紙打包快遞發往全國各地。

