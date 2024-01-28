建築師集群“針灸”榆林古城

中評社北京1月28日電／據新華社報導，榆林古城作為塞北僅剩的一座空間形態完整的明清古城，具有極高的歷史文化價值，被冠以“九邊重鎮、塞上明珠、黃土記憶、非遺之鄉”等美譽。面對人口老齡化、文化流失、廢舊空間閑置、城市活力減退、文旅發展緩慢等問題，榆陽區委、區政府採用集群設計的方式，邀請多位國內知名建築師進行首批榆林古城院落更新。以針灸式改造的方式進行空間改造，植入創新業態，實現閑置院落功能和產業的置換，持續賦能古城提質升級；採取策劃先行、運營前置、設計定制的操盤方針，根據古城發展需求進行動態更新，實現項目的可持續運營。



榆林工業學校前身為榆林師範學校，曾經是榆林文化中心，如今已閑置荒廢，現存有一組三層老窑洞建築群。西安建築科技大學建築學院教授劉克成作為主創建築師，重新塑造了“城墻－寺廟－文青部落－民居－鐘樓”的城市秩序和“低院－窑院－中院－高院”的空間秩序，打造榆林首個面向全國的“榆林古城文青部落”。文青部落作為榆林非遺之城的支點項目，將成為面向學院體系、非遺傳承人、文藝青年及遊客的開放平台，打通設計、藝術、非遺產業的全過程產業鏈，推動古城非遺產業升級。



原晉劇研究會項目位於榆林市榆陽區普濟寺上巷，靠近萬佛樓。建築形態為圍合式院落，由一座一層建築及一座二層L形建築圍合而成。目前將民宿微型舞台作為展演空間，打造可交流、可傳承、民族的、世界的“陝北民歌會客廳”。建築以實墻面與花磚墻相結合，虛實結合，表達建築的輕盈體態，打造愜意的民歌會客廳氛圍與休閑的民居環境。建築外墻面採用白水泥作為主要材質，以簡約的建築語言與周圍的古建築形成鮮明對比，成為古城之中的一點清新。內部空間延續建築外立面清新自然的形象，以白磚裝飾墻面，打造輕時尚、慢生活的情境。



原區招待所及民宅院落融合當地自然美學和人文風情，融入遊客服務、餐飲、歷史展示、文創展銷等功能，融入本土文化，提供現代化硬件設施，滿足外來遊客住宿與古城居民活動的雙重需求。



原工行大院位於榆林古城北大街，北臨凱歌樓、鼓樓，南靠鐘樓，院內建築總體風貌較好並且各具特色。以“榆林古城、塞上綠洲、絲綢之路、塞外明珠”為核心靈感，將舊建築改造成具備不同功能和屬性的辦公空間。整個改造過程堅持“保護更新修舊如舊，再生共生微小介入”的理念，保留歷史文化價值，注入現代元素，讓老建築物煥發新生命力。

