中國鄉村產業發展勢頭良好

中評社北京1月28日電／據央視新聞報導，農業農村部最新發布，2023年，我國持續強龍頭、補鏈條、興業態、樹品牌，推動鄉村產業全鏈條升級，鄉村產業發展勢頭良好。



2023年我國鄉村產業發展勢頭良好



2023年，農產品加工業平穩發展。通過對糧食、油料、果蔬等重要農產品和特色農產品開展全產業鏈拓展，農產品加工業提質增效，規模以上農產品加工業企業超過9萬家。



現代農業園區建設提檔升級，新建50個國家現代農業產業園、40個優勢特色產業集群、200個農業產業強鎮，創建100個農業現代化示範區，產業融合穩步推進。



農業功能價值也不斷拓展，鄉村休閑旅遊穩步恢復，農村電商蓬勃發展，全年農村網絡零售額達到2.49萬億元。



隨著鄉村產業培育壯大，農戶生產經營不斷向加工流通、鄉村旅遊等二、三產業拓展，更多農民實現就近就地就業。在產業帶動、就業拉動下，農民收入保持增長，比上年實際增長7.6%。



農業農村部鄉村產業發展司一級巡視員 吳曉玲：2023年，整體看，鄉村產業發展穩中向好、穩中有進，產業融合進一步加深，產業韌性進一步增強。



今年將實施鄉村重點產業提升行動



今年，農業農村部將實施鄉村重點產業提升行動，進一步提升鄉村產業發展水平，強化農民增收舉措，分類抓好鄉村產業發展。全鏈條推進鄉村特色產業發展，全環節推動農產品加工業優化升級，全要素促進農村一二三產業深度融合。