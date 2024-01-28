透視文旅持續沸騰：“流量”如何變“留量”

中評社北京1月28日電／據新華社報導，2024年，文旅市場以持續“沸騰”的方式開場。



從“爾濱”到“山河四省”，從網友自發“監工”到文旅部門在線“聽勸”，各地文旅局“花式攬客”、奇招頻出，希望用“潑天的流量”接住“潑天的富貴”。



各地文旅為何這麼拼？真正的“流量密碼”究竟是什麼？更值得思考的是，流量“退潮”後，可持續出圈的路徑是否更為清晰？



各地文旅“花式攬客”



“凍梨擺盤”“人造月亮”“飛馬踏冰”……這個冰雪季，哈爾濱對遊客的“寵愛”令其成為“頂流”旅遊目的地。



今年元旦假期，讓人陌生的“爾濱”創紀錄實現旅遊收入近60億元。攜程公司近日發布的2024春節旅遊市場預測報告顯示，春節期間哈爾濱旅遊預訂訂單同比增長超14倍。



“潑天的富貴”一下讓各地文旅部門“坐不住了”，紛紛開始“抄作業”，效仿哈爾濱向全國遊客拋出橄欖枝。



先是“喊麥”。多地文旅局長跑到哈爾濱中央大街，帶上土特產錄制視頻邀約全國遊客，有的甚至扮成“白鹿仙子”給遊客發凍梨汁，“不論是北方的遊客還是自家的孩子都要寵”。



山東、河南、甘肅、江蘇等地也紛紛創作“我姓……”的“喊麥”文旅宣傳曲，用魔性音樂和洗腦歌詞“刷屏”短視頻平台。



再是“聽勸”。網友留言“想在洛陽看飛魚服帥哥”，洛陽文旅部門迅速組織專業表演團隊在火車站和地鐵站與行人互動。

