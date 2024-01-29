中評關注：韓江溝通白營 低姿態有何目的

韓江配29日將拜會民眾黨團，爭取立院龍頭選舉的支持。（取自韓國瑜臉書） 中評社台北1月29日電（記者 張嘉文）第11屆“立法院”2月1日開議，形成三黨不過半局面，藍綠爭奪龍頭態勢呈現不明，其中擁有8席“立委”的民眾黨成為關鍵少數。中國國民黨推出的正副院長候選人韓國瑜、江啟臣29日上午9時將前往拜會民眾黨“立法院”黨團，雙方進行閉門會議，再一同接受媒體聯訪。



這是繼2024大選中的藍白合的君悅會談破局後的再一次檯面上接觸，只是此次主角換成韓國瑜，韓顯然採取低姿態，背後的戰略目的就是要把“立院”龍頭一位確實拿下，替國民黨在新“國會”打出漂亮的第一仗。



韓國瑜的低姿態在於，這場會面是否全程公開受到外界討論，畢竟有了上次君悅會談破局的不好經驗，藍白雙方都不想再被作文章，而民眾黨主席柯文哲日前就曾說會談傾向閉門，不直播，會後接受媒體訪問，引來外界批評和柯的公開透明原則有所違背。



而韓國瑜28日對此就透過辦公室和民眾黨團表達，維持原定不公開會談之形式，顯然願意幫柯文哲扛下外界的質疑，也讓民眾黨團能順勢強調尊重韓國瑜與江啟臣的決定，韓此舉背後的用意就是遞出橄欖枝，強調自己此行帶著善意而來，希望先化解大選間藍白互不信任的矛盾，雙方才有得談。

