時力痛失“立委”席次　邱顯智：莫太過悲觀

即將卸任的時力不分區“立委”邱顯智。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月29日電（記者 盧誠輝）原本在“立法院”有3席不分區“立委”的時代力量在本屆“立委”選舉全軍覆沒，面臨泡沫化危機。即將卸任的時力不分區“立委”邱顯智接受中評社訪問表示，台灣政黨票5%門檻是向德國學來的，而德國自由民主黨也曾在2013年因未過5%門檻，而在國會沒有取得任何席次，後來經過埋鍋造飯的沉潛後，2021年又成為德國執政聯盟的三個政黨之一，不用太過悲觀。



時代力量這次在新竹縣市提名的2席區域“立委”王婉諭和邱顯智都落選，政黨票也僅獲得35.3萬多票（2.57%），不但沒有不分區“立委”席次，也未達3%政黨票補助款門檻，面臨嚴峻財務考驗與泡沫化危機，目前時力在全台僅剩6席議員席次。



邱顯智，德國海德堡大學法學碩士，律師出身，曾任洪仲丘案、關廠工人案、太陽花學運義務律師，2015年加入時代力量，歷任新竹市黨部主委、決策委員與黨主席等要職。2016年代表時力競選新竹市“立委”，拿到3.6萬多票（16.56%）落選，2020年代表時代力量擔任第10屆不分區“立委”，2024年再度代表時力競選新竹市“立委”，僅拿到3.3萬多票（12.64%）落選。



崛起於2014太陽花學運的時代力量在2015年成立，2016共獲得74.4萬多票（6.1%）政黨票，拿下2席不分區“立委”與3席區域“立委”共5席；2020區域“立委”全落選，政黨票獲得109.8萬多票（7.75%），共取得3席不分區“立委”。



邱顯智指出，台灣政黨票要過5%門檻才能在“國會”有席次的制度是從德國學來的，而5%政黨票的起源是因德國在威瑪共和國的時候，11年就倒閣了22次，當時德國的政黨有數百個，搞到後來反閣潮不斷，最後更讓希特勒在1933年興起並取得執政權，所以在二次世界大戰過後，德國就開始檢討制度，也才會出現政黨票5%門檻的規定。



曾在德國留學的邱顯智說，德國現在的執政黨是由3黨組成聯合政府，其中包括綠黨和自民黨都曾經在德國選舉中有未超過5%門檻的黑暗時刻，但後來2黨現在卻都變成執政黨之一。