中評鏡頭：新竹關西木匠街　來自孔明鎖智慧

新竹關西木匠街在博愛路上。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月29日電（記者 盧誠輝）新竹縣關西鎮有一條木匠街，竟和中國老祖先的智慧“孔明鎖”有關！台灣在日據時期，有關西鎮民到台北當學徒專研木工，後因自覺已學得差不多，想辭別師傅返鄉，當時師傅拿出六根不同形狀的木頭要求組成立體十字架形狀，沒想到學徒2天後便拿出組好的立體十字架給師傅，師傅開心恭喜學徒學成出師，而這立體十字架便是孔明鎖。



學徒學成出師後回關西鎮東興里博愛路上經營木工店，後來整條街上陸續聚集數10家木工店，關西木匠街的名號也因此而來，雖然當地木工業早已凋零沒落，但新竹縣政府文化局為紀念這段歷史，便在博愛路設置一個木製路牌，特別標示“木匠街”，路牌下方還擺放孔明鎖來紀念該段歷史。



除了木匠街外，和博愛路交會的一條“文人巷”也大有來頭，因該條紅磚小巷是通往關西太和宮的捷徑，而關西太和宮在日據時期是關西陶社詩會的重要聚會場所，當地文人經過此地經常吟詩唱和，久而久之“文人巷”的名號便不脛而走，巷內後來還建置刻有“關西八景詩”牌匾來紀念當時的榮景。



在文人巷旁則是在1920年興建的舊關西分駐所與分駐所長宿舍，建築充滿濃厚日式風味，一直作為警政單位辦公處所使用，直到近百年後的2017年新的關西分駐所落成後，該處才被定為縣定古蹟，新竹縣文化局更將舊關西分駐所、文人巷與木匠街規劃成為關西古蹟藝術園區。

