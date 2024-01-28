賴士葆退出總召選舉　傅崐萁表達感謝

傅崐萁近來積極爭取國民黨總召一職。（中評社資料照） 中評社台北1月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團總召選舉備受關注，原積極爭取的國民黨資深“立委”賴士葆28日宣布退出總召選舉，其對手、國民黨“立委”傅崐萁隨後發出聲明表示，感謝賴士葆的承讓，他並祭出7點“國會”改革政見，強調“集合所有的兄弟姊妹，一致對抗貪腐、鴨霸的民進黨，崐萁帶著戰斧飛彈來了！”



以下是傅崑萁聲明全文：



“團結一心、陽光國會”

感謝賴士葆委員團結對外



賴士葆委員是國民黨優秀、年長且資深的“立委”，多年來為對抗民進黨衝鋒陷陣、為國民黨團貢獻，議事嫻熟、經驗豐富，崐萁相當敬佩。



但面對“立法院”嶄新的政局，三黨不過半，未來四年必然有強烈的文攻武嚇，國民黨團需要“靈活”且“強力”的監督將執政進入12年的民進黨賴政府，並將過去8年執政的種種弊端，必須全面澈底清查，務必讓真相攤在陽光下，“國會”也必須要強力改革，使陽光能真正照進“立法院”！



崐萁承擔黨團的挑戰，一定不辱使命，全力以赴，堅持貫徹“國會”改革：

1.“立法院”正、副院長及人事同意權必須記名投票。

2.“總統”赴“立法院”國情報告常態化。

3.強化委員會功能。

4.正、副院長中立並建立違反議事中立罰則。

5. “立法院”各項經費透明，定期向人民公布、公開。

6.健全“立法院”聽證及調查權。

7.制定“藐視國會罪及國會偽證罪”。



再次感謝葆哥的承讓，讓我們展現團結的國民黨團！集合所有的兄弟姊妹，一致對抗貪腐、鴨霸的民進黨，崐萁帶著“戰斧飛彈”來了！



