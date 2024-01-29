中評關注：綠朝小野大柯總召還能喊水結凍？

柯建銘未來主導民進黨立法院運作。（中評社 資料照） 中評社台北1月29日電（記者 黃筱筠）第11屆“立委”2月1日報到，三黨不過半的合縱連橫精彩萬分。民進黨大黨鞭應仍由有“萬年總召”之稱的柯建銘出任，他甚至在新“立委”報到前已成為未來黨團發言人。連“立法院長”游錫堃都說“正副院長”選舉，賴清德已指示聽柯建銘，顯示“柯總召”在黨內的影響力未受到絲毫動搖。



柯建銘目前是“立法院”最資深“立委”，從第2屆至第10屆，第11屆又當選不分區“立委”。柯過去相當低調，但選後已多次接受電視、網路專訪，尖銳橫掃藍白，拚勁十足。



民眾黨8席不分區“立委”當選人之中，只有黃國昌曾任“立委”，目前幾乎都由他主導議題。他劍指藍綠陣營，除了提出建立聽證調查、強化人事同意、利益衝突迴避、以及財務公開透明等四項主張，對藍綠提出“正副院長”人選出考題。姑且不論這四張主張能否做到，已經成功吸引新聞版面。



黃國昌昨天又拋出“立法院”委員會改採“單一召委制”。他提到，現行雙召委制，弱化“國會”的監督能量，淪為兩大黨權力分贓的安排，民進黨過去提案修法改採單一召委制，因為國民黨反對，原地踏步，希望能夠有機會聆聽兩大黨“國會”領袖的高見。

