王毅同泰國副總理兼外長班比舉行年度磋商

中評社北京1月28日電／當地時間1月28日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在曼谷同泰國副總理兼外長班比舉行年度磋商。



新華社報導，王毅表示，中泰一家親，是好鄰居、好朋友、好伙伴。今年是中華人民共和國成立75周年，也是泰國哇集拉隆功國王六循壽辰。明年將迎來中泰建交50周年，兩國各自現代化發展和中泰命運共同體建設都面臨新機遇、應有新作為。中方願以構建更為穩定、更加繁榮、更可持續的中泰命運共同體為主線，加強各領域務實合作，不斷賦予兩國關係新的時代內涵。



王毅說，當今世界亂象紛呈，熱點問題此起彼伏。習近平主席在剛剛結束的中央外事工作會議上強調，世界進入新的動蕩變革期，但人類發展進步的大方向不會改變，國際社會命運與共的大趨勢不會改變。推動構建人類命運共同體是新時代中國特色大國外交追求的崇高目標。繼“一帶一路”倡議和三大全球倡議後，習近平主席提出倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，響應了世界上大多數國家的普遍願望，體現了中國的負責任大國作用。中方願同泰方等新興國家一道，加強團結合作，服務各自發展，為變亂交織的世界注入更多穩定性和確定性。



中泰雙方應進一步加強高層交往，共同規劃好建交50周年系列慶祝活動。雙方要積極推進高質量共建“一帶一路”，加快建設中泰鐵路，推動中老泰聯通發展構想盡快落地。聚焦互利合作，統籌推進經貿投資領域合作。用好兩國互免簽證這一重要舉措，密切人員往來。加強執法安全合作，採取切實措施保障雙方遊客安全，共同打擊網賭電詐等跨國犯罪，維護地區國家安全穩定。



班比表示，很高興舉行首次泰中外長年度磋商，這是賽塔總理去年訪華的重要成果。泰方高度重視泰中全面戰略合作伙伴關係，高度重視加強對華友好合作，這不僅符合兩國的共同利益，對世界和平穩定也至關重要。泰方堅定奉行一個中國原則，不同台方開展任何官方往來。建交50周年是兩國關係的重要里程碑。泰中關係發展歷程充分說明，兩國高度互信，始終患難與共，建立了深厚友誼。泰方願同中方一道，規劃好慶祝活動，密切人文交流，加強綠色發展、數字經濟等新興領域合作，推動兩國關係取得更大發展。泰方高度讚賞中國作為負責任大國，為維護世界穩定、推動全球經濟復甦作出積極貢獻，祝賀中方成功舉行中央外事工作會議。習近平外交思想與時俱進，符合世界發展趨勢。泰方贊同習近平主席進一步倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，願同中方就國際地區問題加強協調，就落實三大全球倡議開展實質性合作，共建“一帶一路”，維護多邊主義，反對脫鉤斷鏈，維護產供鏈穩定暢通。



磋商後，兩國外長簽署了關於互免持普通護照人員簽證的協定。