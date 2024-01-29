深化仙台交流合作　推進兩岸鄉村融合發展

中評社香港1月29日電（作者 陳雅淩 林怡）在閩江學院鄉村振興研究院常務副院長鄧啟明教授和鄉村旅遊與休閒康養研究中心研究員吳琳萍、海峽兩岸鄉建鄉創發展研究中心副研究員郭偉展等的指導下，近日主要由閩江學院鄉村振興研習社成員組成的經濟與管理學院“同心同行向未來”實踐隊，前往仙游縣國家級台灣農民創業園開展專題社會實踐。



走進南陽果業，問道鄉村振興



料峭寒風冬意濃，但師生們學習交流與實踐探索的熱情不減！在創業園管委會傅加興副主任的帶領下，1月24日一早實踐隊師生一行8人首先來到了坐落於仙游縣榜頭鎮後阪村的台資企業莆田市南陽果樹開發有限公司。在公司負責人李憲庭的熱情引導下，師生一行饒有興趣地參觀了南陽果樹苗木培育與種植基地，並圍著火爐一起交流、研討仙游縣特色果業發展情況及南陽果樹基地建設歷程與下一步計畫。



實踐團隊瞭解到南陽果業有限公司是由鞋業轉型而來的，通過近年的摸索正積極引入、試種較適合當地種植的外來高品質特色果樹苗木，一些苗木甚至遠銷其他省區鄉村；尤其是得益於仙游縣高海拔地區肥沃的土壤和適宜的氣候條件，當地枇杷、桔柚等果業種植全程綠色無污染、品質優良，南陽果業借助當地自然資源、生態環境與政策等方面優勢，逐步走出一條以健康、綠色、多元為核心的有機果業助力鄉村振興之路，通過企業發展與產業升級帶動周邊經濟發展。

