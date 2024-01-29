快評：兩岸風險恐有增無減　需警惕成真！

中評社快評/華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根，日前應邀在上海圖書館所作的有關台灣選後的島內政局與兩岸關係演講中表示，選後兩岸關係的“風險與危機”恐不減反增。



仇長根表示，台灣選後“藍、綠、白”三個陣營的形成，政黨政治進入合縱連橫的“動蕩期”，三黨“互鬥”和“內鬥”在所難免；執政的民進黨雖然只有四成民意基礎，但“綠色恐怕”可能有增無減；同時社會對民進黨因貪腐、黑金、濫權引發的“民怨”“民憤”也不會因為選舉的結束而消失。



在兩岸關係上，仇長根認為，選後的形勢更加嚴峻複雜，“雙獨”組合施政，加上外部勢力因素，原本兩岸高“風險與危機”恐不減反增。賴清德的“台獨”本質決定了兩岸的高“不確定性”，加上藍白對綠的“監督、制衡”能力有限，未來四年台海可能“烏雲罩頂”或“波濤洶湧”。如果美國誤判局勢繼續插手台灣問題更可能導致災難。



仇長根所言值得警惕。其實除了仇長根之外，綜觀兩岸及海外各種針對選後台灣政局和兩岸關係發展影響的解讀，均以悲觀、負面的評論為主，普遍認為情勢可能更為複雜、更為嚴峻，朝野互鬥、政黨內鬥有增無減，兩岸關係的不確定性增加、“風險與危機”恐有增無減。這些都不是我們的願意見到的發展，更與台灣多數民眾的期待越來越遠，但這可能就是殘酷的現實！