陳尚彥：加強教研合作　助力兩岸產業發展

東莞理工學院粵台產業科技學院陳尚彥（中評社 段曉魯攝） 中評社東莞1月30日電（記者 段曉魯）由中國評論通訊社、中評智庫基金會主辦的“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”座談會不久前在廣東東莞舉行。東莞理工學院粵台產業科技學院陳尚彥教授就如何加強東莞與台灣高教產業合作，培養下一代優秀產業人才發表了自己的看法。



陳尚彥表示，在東莞與台灣高教產業合作的議題中，深知雙方在辦學結構、台灣工程教育認證優勢上的可復制、可推廣性。在過去兩岸高校合作的積累下為兩岸攜手打造共同目標、促進台灣技職教育與祖國高水平應用型本科，提供高層次應用型人才的培養，滿足東莞經濟社會發展需要， 協同發展提供了廣闊的合作空間。



產學研創新合作模式的開展與領域拓展



陳尚彥表示，在探討產學研創新合作模式與領域拓展時，我們認識到技術轉移、共同研發和人才輸送對於產學合作的重要性。首先，建立校企共同培育有實戰經驗的創新型高端人才，是共同前行的基礎， 為認真學習貫徹黨的二十大精神，深入落實習近平總書記關於教育、科技、人才的重要論述，深入實施國家創新驅動發展戰略，高校成果的轉移與人才培養， 回應2021年中央人才工作會議提出的卓越工程師培養需求，服務國家戰略人才建設。



陳尚彥亦表示，將莞台高教科研平台將是引進台灣前沿技術和東莞市場需求的橋梁，旨在莞台高校合作成果促進技術的傳播和應用，持續引進台灣高教人才將前沿科技更好地融入東莞的產業生態系統，並服務廣大的台商台企。此外，東莞理工學院粵台產業科技學院強調莞台高校合作共同研發的價值，通過合作開展研究項目、共享科研資源，助力雙方共同創造將科研成果轉化成更具競爭力的產品和解決方案服務東莞企業。



陳尚彥指出，另一個重要的課題是校企雙向人才交流和企業員工在職培訓計劃。我校鼓勵建立校企人才交流機制，讓台灣高教人才與專業人士和東莞企業員工之間實現經驗分享和技能傳承。培訓計劃也應該針對雙方的需求，設計定制化課程，培養適應莞台兩地產業發展的專業人才。這種交流與培訓不僅僅是在理論與技術層面上的，更是文化和管理理念再一次的促進與交融，有助於拓寬彼此視野，激發創新。



陳尚彥續指，在領域拓展方面，應重視新興技術領域的合作。如，智能製造、綠色環保和數字經濟等領域是未來發展的趨勢，對應高校所設置的智能製造工程、機器人工程、計算機科學與技術三個專業校企共同投入研發和實踐，將推動雙方在這些前沿領域的競爭力。更重要的是，這些領域的合作將為產業鏈的整合提供更多可能性，不僅僅是產品層面上的整合，更是在理念和技術應用上的共同進步。因此，創新合作模式不僅僅停留在技術交流，更是涉及到全方位的產業發展和人才培養。這種新型合作模式必將激發出更多的合作成果和產業價值，為東莞與台灣的合作關係賦予更加廣闊的未來。



加強校企合作平台與交流機制



陳尚彥談到，在加強校企合作平台與交流機制方面，應該積極打造更多的校企交流平台和合作機會，由政府牽頭為高校與企業間的合作搭建更為便捷、高效的橋梁。首先，建議設立更多的論壇和定期的交流活動，這些平台為高校和企業提供了共同交流的空間。通過這些活動，高校教師能夠分享最新的理論技術、市場動態和合作機會，激發創新思維，並尋找共同發展的可能性。這樣的交流平台不僅僅促進了高校與企業信息共享，更有助於構建合作共識，推動校企雙方合作的深入發展。



陳尚彥稱，更便捷的政府支持也是建設校企合作平台的重要環節。政府部門應當提供更為靈活、便利的政策支持，鼓勵並推動校企雙方的合作項目。同時，建立更為高效的監管機制，為校企間的合作提供良好的環境和保障。建議校企通過理論與技術交流、在崗人員培訓和專業研討等多種形式的交流機制，促進校企和專業人員的溝通。這樣的交流機制能夠增進相互瞭解，加深合作夥伴間的信任和合作意願，更好地推動項目的實施和合作的深入發展。



產業轉型升級與人才培養深度融入大灣區發展



“校企合作夥伴間應積極促進科教融合和產教融合”，陳尚彥說，通過加強高校和科研機構之間的合作，引進前沿技術和管理經驗，培養符合新時代要求的高端人才。同時，高校與政府、產業園區、協會展開合作，利用資源優勢，打造更有吸引力的產學研發展環境。高校與區域特色優勢產業或產業集群共建的新型協同育人平台，以產業技術的創新為牽引，以產業科技人才培養為核心任務，承擔著人才培養、科學研究、技術創新、企業服務和學生創新創業等功能。



陳尚彥認為，還應著力推動莞台文化交流與教育合作。加強兩地文化交流，促進人員互訪和交流，有助於增進相互瞭解和信任。同時，建立更多針對產學研需求的教育合作項目，培養適應未來產業發展的專業人才。此外，產業轉型升級與人才培養是莞台合作中不可或缺的重要組成部分。首先，應著眼於技術創新和產業升級。鼓勵校企積極進行技術創新，尤其是在智能製造、綠色環保等領域。這種創新將推動產業向高附加值、高質量的方向發展，提升產品競爭力。還應鼓勵企業在高校協助下進行轉型，推動產業鏈向更具可持續性和環保性的方向轉變，適應未來市場需求。



陳尚彥談到，應重視跨界人才培養和多元化技能的培訓。未來產業的發展需要跨界人才，能夠擁有多領域的知識和技能。因此，鼓勵培養具備全方位素養的人才，不僅在技術方面有所專長，還具備創新、溝通、團隊合作等跨領域技能。因此企業與高校及科研機構的合作尤為重要。通過與高校緊密合作，引進先進技術和管理經驗，為企業提供人才支持和技術支持。建立行業與學術界之間的橋梁，將產業需求與人才培養緊密結合，培養更符合市場需求的專業人才。這種聯合培養模式不僅能夠滿足企業對人才的需求，還能夠為學生提供更貼近實際的培訓和實踐機會，通過深化產教融合、科教融匯，讓人才培養的過程和產出更加貼近製造業高質量發展需求。



“志不求易者成，事不避難者進”，陳尚彥說，東莞理工學院作為全省唯一省市共建新型高水平理工科大學示範校，粵台產業科技學院作為廣東省首個兩岸高等教育合作辦學項目，聚焦廣東製造業當家和東莞科創製造強市建設，主動擔當服務製造業高質量發展歷史使命，持續激活改革、開放、創新“三大動力”，深化工程教育改革，支撐科技創新，回答好“強國建設，莞工何為”的時代命題。