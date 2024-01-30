產學研如何合作培養人才？陳尚彥答中評

座談會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社東莞1月30日電（記者 段曉魯）由中國評論通訊社、中評智庫基金會主辦的“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”座談會前不久在廣東東莞舉行。東莞理工學院粵台產業科技學院陳尚彥教授接受中評社採訪，他認為企業與高校及科研機構的合作分為三個方向，分別為前沿技術研發型計劃、產學研發中心型計劃、領先技術發展型計劃。



陳尚彥表示，由政府牽頭鼓勵中小型等多元企業投入前沿技術研發，促進下世代5至10年後多元新興產業領域，如運動科技及精準健康等所需的科研技術發展，聚焦前沿技術領域，促進剛萌芽的科研成果產業化。企業與高校及科研機構的合作大概分為三個方向：一是前沿技術研髮型計劃，這是由高校與合作企業共同聚焦下世代前沿技術研發及培養長期關鍵技術研發人才，協助產業維持世界領先地位。二是產學研發中心型計劃，這是由高校與企業共同成立產學研發中心，建立長期穩固的合作關係，通過研發企業前端技術及培養產業技術研發人才，促進產業發展。三是領先技術發展型計劃，這是由高校與合作企業聚焦具有產業競爭領先優勢的解決方案，鼓勵發展關鍵核心技術，促進後續建立長期產學合作模式及下世代創新技術。



陳尚彥表示，廣東孩子創業的機率非常高，有各式各樣的創業比賽，孩子們幾乎是朝著創業的道路發展。他認為，創業者需要策略及思考能力比較強，但是對耐力相對來說就比較弱，所以其實創業是非常需要大學帶來策略性的眼光和專業的深度。



中評青年東莞訪問團於11月28日至30日赴東莞採訪，期間在東莞舉行此次座談會，座談會由中評智庫基金會董事長助理、中評社助理總編輯兼採訪主任林艶主持。與會者包括：東莞市台協常務副會長、廣東紅珊瑚藥業有限公司董事長王中岳、東莞市台商協會秘書長顔士偉、東莞理工學院粵台產業科技學院台籍教師教務辦主任陳尚彥、東莞市台協鬆山湖分會會長、東莞台青企業管理咨詢有限公司運營長黃朝凱、東莞五核子嘻哈文化傳播有限公司總經理黃宇擇、暨南大學國際問題研究院副院長、經濟學院台港澳研究所教授王鵬、中評智庫基金會研究員、中評社助理總編輯兼國際部主任郭至君、中評智庫基金會研究員、中評社編委兼研究部主任束沐。