黃炳逢答中評：財政預算案考驗政府理財智慧

身兼選委的香港內地經貿協會會長黃炳逢 中評社香港2月1日電（記者 段曉魯）2024至25年度《財政預算案》將於2月28日公布，相關公眾諮詢已經展開。對此，身兼選委的香港內地經貿協會會長黃炳逢接受中評社記者採訪，他表示，政府面臨龐大財政赤字，加上各樣公共服務的成本都在上升，各樣政府收費要加價已經甚囂塵上，市民已經有心理準備，在這個經濟不景的時刻，新的財政預算案正是考驗政府理財智慧的機會。



黃炳逢說，自己在相關的諮詢會上重提去年建議政府為大型基建發行債券，現在耽誤了整整一年，錯過了社會有共識的時候及時推出。社會經濟環境已經有所改變，可能已錯失了最好的時機。各項重大基建對香港的未來非常重要，必須想盡辦法堅持下去，再次促請政府應該盡快發行相關基建債券，為未來十年的重大基建提供充裕的資金，讓國際資本和市民參與大型基建的投資，為龐大的開支保底，最少減輕短期的財政壓力。



黃炳逢指出，去年建議政府為合資格退休市民發行人民幣年金，讓他們可以選擇在內地養老時跨境取得年金的利息，作為內地港人的便利措施之一。這樣政府可以有效運用退休人士的資金，也為市民提供更多退休後的財務選擇，同時為離岸人民幣擴大運用提供更多場景。這也是大灣區一體化為市民提供跨境金融便利的舉措，沒有任何技術問題，只要香港與內地在政策和技術上有效對接，最少可以覆蓋到大灣區的9個內地城市。事實上，老人生果金的福利已經有廣東計劃和福建計劃，便利退休的內地港人，但跨境收取的安排好像還沒有研究和推行，略嫌滯後。



黃炳逢提到，政府面臨龐大財政赤字，加上各樣公共服務的成本都在上升，各樣政府收費要加價已經甚囂塵上，市民已經有心理準備。在這個經濟不景的環境下，市民只希望把加費負擔減到最低，特別是民生經濟相關的費用。所以建議政府因應各項服務成本上升而採取覆蓋面大但加幅小的模式，平衡市民的加價痛感和成本增加的需要，讓社會比較平均地負擔各項成本上升的壓力，舒緩一部分的財政壓力。自己特別提到政府應該考慮把非牟利機構或團體的商業登記費豁免或降低，以顯示政府對這些機構服務社會的認可和支持，在環境困難的時候予以舒緩，增加他們繼續服務社會的積極性。在這個經濟不景的時刻，新的財政預算案正是考驗政府理財智慧的機會。