徐瑞芬語中評：中國瓷器與金龍 濃濃東方風

瓷繪藝術家徐瑞芬接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月11日電（記者 張穎齊）龍年到來，喜氣洋洋，嘉義大學蘭潭校區世錦文化藝術中心的瓷繪藝術家徐瑞芬接受中評社訪問表示，瓷器是代表中國文化的重要象徵，而今年又是龍年，因此她今年製作的瓷繪作品，特別以金龍作為主軸，帶出濃濃的吉祥喜氣、東方華人風格，希望吸引世界的認同與目光，發揚文化。



徐瑞芬，嘉義人，1989年因兩岸關係緊張和先生帶著小孩移民紐西蘭，從蒐集瓷器到走向瓷繪創作之路。僑居紐西蘭近30年，曾任紐西蘭瓷繪教師協會副會長、奧克蘭彩繪瓷藝協會長，作品曾榮獲馬英九表揚。2013年返台，獲聘為嘉義大學駐校藝術家迄今。



徐瑞芬表示，她今年製作的瓷繪作品是應景今年的金龍年，而龍又是以往中國帝王的象徵，是非常吉祥的，加上瓷器源自於中國，茶具也是，以東方中國風，結合她學的西方德國瓷繪技術，達到中西合璧。



徐瑞芬指出，農曆過年是兩岸華人的文化，有龍又有瓷器、茶具，她認為是很能吸引世界的目光，東方龍又是吉利的象徵，再加上她的作品過年在圓山大飯店展出，那是喜上加喜。



徐瑞芬對中評社說，圓山大飯店歷史悠久，從兩蔣時期就是重要的接待外賓、宴會會所，圓山大飯店又是風水寶地，店內有許多金龍的元素，再加上她的瓷繪作品，讓大家都能感受到龍年的祝福氛圍。

