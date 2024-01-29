游錫堃指單一召委制犧牲小黨　黃國昌不認同

民進黨游錫堃、蔡其昌拜會民眾黨“立院”黨團。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月29日電（記者 鄭羿菲）代表民進黨角逐第十一屆“立法院正副院長”的現任“立法院正副院長”游錫堃、蔡其昌下午2點半拜會台灣民眾黨團，會後共同受訪時，游錫堃認為“單一召委制很可能犧牲小黨權益”，但民眾黨“立委”當選人黃國昌卻不太給面子，黃補充說，單一召委未必贏者全拿，德國的國會召委分佈，與席次比例配合，但他仍感謝游、蔡能來充分交換意見。



黃國昌強調，民眾黨的立場一定是“團進團出”。



2月1日展開的“立院”新會期，在總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。民眾黨掌握關鍵少數，只要不投綠，就有技術性保送藍的意味。



游錫堃、蔡其昌下午2點半拜會民眾黨團尋求支持，民眾黨“立委”當選人黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷等人都出席接待，綠白雙方談了近45分鐘，與原本規劃的時間多了約10分鐘。



由於游錫堃在拜會民眾黨團前，就在臉書發文，不僅支持民眾黨團所提的“國會”改革4主張，也支持黃國昌後續也提出委員會“單一召委制”，成為媒體訪問時的焦點。游錫堃表達，對台灣來說，採單一召委制很可能損害到小黨的權益，小黨的政策可能會被忽略。



站在一旁的黃國昌聞言也只是面帶笑容，並未反駁，直到媒體詢問黃今天會談內容談了什麼，黃國昌表示，他要先感謝游錫堃、蔡其昌到民眾黨團來，會談過程相信非常愉快、融洽，大家對“立法院”未來的運作，及希望推動“國會”改革的目標，都已經充分交換意見。綠白最大的共識是，在“國家”與人民利益之前，政黨利益、個人利益其實都是小事。



黃國昌說，相信台灣社會期待的是，不管是未來執政的民進黨，在野的國民黨、民眾黨，大家怎麼樣在“國會”攜手合作，推出更多福“國”利民的法案，這才是人民真正關切的大事。今天不管是上午代表國民黨角逐“立法院長”的“立委”當選人韓國瑜來拜訪，或下午游錫堃來拜訪，民眾黨的立場就是來者是客，我們以禮相待。



黃國昌認為，從早上到下午2場會談都非常融洽，相信對“國會”未來運作的順暢都有正面積極的意義。2場會談也都可以破除很多外界的揣測與想像，包括不是刑堂，也沒牽涉任何利益交換。



黃國昌強調，至於民眾黨的立場，就像黨主席柯文哲所宣示的，一定“團進團出”，今天2場會談剛結束，黨團成員有必要再開會討論，相信有任何決定，都會跟台灣社會、人民清楚的報告。



黃國昌也補充說，今天大家主要就大方向廣泛交換意見，因為制度設計要討論的細節還滿多的，但即使是單一召委制，也未必是贏者全拿，像德國國會召委席次的分佈，跟席次比例相配合。