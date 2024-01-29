傅崐萁：不再讓民進黨豢養的家禽家畜任首長

藍委傅崐萁受訪，國民黨團新任書記長洪孟楷和首席副書記長林思銘陪同。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月29日電（記者 張嘉文）即將擔任中國國民黨“立法院”黨團總召的花蓮“立委”傅崑萁今天下午受訪時，向民進黨團總召柯建銘嗆聲表示，在舒適圈待久了，大概不瞭解什麼叫正常“國會”，在明天正式國民黨“立法院”黨團成軍後，馬上大戲就要上場了，“柯總召別跑，相堵得到！”



另外包括藐視“國會”罪、聽證調查、“國會”作證不得說謊等等，傅崐萁強調，還有強化委員會專業功能，都全面來修法，讓每一位“立委”真正成為人民的代議士，有充分的職權發揮，過去在委員會的官員反質詢等很荒謬的情況不再發生，也不再讓民進黨豢養的家禽、家畜來擔任首長，必須要適格適才適所。



在藍委賴士葆禮讓下，國民黨“立院”黨團總召確定將由傅崐萁出任，傅日前聲稱自己是最能壓制柯建銘的人選，柯建銘昨天則回應說，“立法院”議題太多、千變萬化，講大話沒有用。



傅崐萁今天下午拜會國民黨“立法院”黨團辦公室人員，他在會前受訪時針對柯建銘再度發聲挑戰，為接下來藍綠在“立法院”的攻防揭開序幕。



傅崐萁受訪時先再次感謝賴士葆的禮讓，他強調，國民黨是團結的政黨，會砲口一致對外，盡快就定位，迎戰民進黨。民進黨過去在柯建銘帶領下，一直都在舒適圈，沒有碰到真正實質的挑戰，下屆國民黨團帶著強勢民意，要讓“國會”恢復正常監督機制。



傅崐萁說，過去民進黨八年的腐敗，在柯建銘的帶領下得以隱藏，有非常多過去民進黨打造出來的東廠級的單位，要一一來審視，人事同意權一定要修法，讓“立法院”的人事同意權能攤在陽光下，通通來記名表決，以示對選民的負責。



傅崐萁說，民進黨如果要做真正符合民意、對的事情，國民黨會支持，但是所有這些黑機關、或掛著政策的招牌，作為打擊政敵、掩蓋民進黨腐敗的機關，都會全面徹查，人事同意權會嚴格審視，戰斧飛彈還算是小事，真正的核爆還沒發生，他要“柯總召別跑，相堵得到！”