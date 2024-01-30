黃大仙祠龍年頭柱香安排公佈 料吸引五萬人

嗇色園黃大仙祠2024甲辰年新春發布會（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月30日電（記者 盧哲）香港嗇色園黃大仙祠29日舉行“嗇色園黃大仙祠2024甲辰年新春發布會”，公布龍年新春“頭炷香”安排。年三十即2月9日晚上9時起開放予善信入祠等候於子時、即晚上11時，或午夜12時上“頭炷香”，黃大仙祠亦會通宵開放至年初一晚上9時。園方預計會有5至6萬善信上頭炷香。另外，新春期間，黃大仙祠初一至十六的開放時間也會相應延長。



根據香港旅發局的介紹，嗇色園黃大仙祠是香港最著名的廟宇之一，崇奉道、佛、儒三教，其“五形”建築佈局別具特色。常年吸引無數善信到來膜拜求簽，香火鼎盛。而每逢農曆新年，由除夕夜起便會有大批善信前往嗇色園黃大仙祠上“頭炷香”，為新一年祈福。



嗇色園2023年復辦疫後首場頭炷香活動，吸引大批市民前來，錄得超過23000人次。在當天的發佈會上，嗇色園主席黎澤森說，去年是疫情後首次復辦頭炷香活動，市民反應熱烈，相信今年的人數會更多。



即將“送兔迎龍”，黃大仙祠宣布年三十晚會通宵開放，讓善信參拜祈福，安排跟以往相近，當晚9時開始讓善信進入，在大殿平台等候至子夜11時或凌晨零時上頭炷香，一直開放至年初一晚9時。園方估計當晚會有5至6萬人到場，祠外的廟宇廣場及黃大仙廣場已經預留了排隊輪候的地方，呼籲善信要耐心忍讓。



黃大仙祠監院李耀輝(義覺)道長表示，園方跟政府各部門的合作，希望辦好這個農曆年新春活動，“特別在年三十晚，希望大家仍然記得香港有香港的特色、有我們中華民族的文化。”



嗇色園行政總裁冼碧珊表示，今年屬龍年，傳統上中國人較重視，估計會有更多善信前來上頭炷香，“人次可達五至六萬”，她表示，園方已同政府部門、領展商戶、民安隊、醫療輔助隊等團體會面，加強溝通，“相信農曆新年期間的特別通關安排足以應付人流。”