中評關注：美前情報官員談中東混戰問題

資料圖：美國中情局前官員諾曼·魯爾 中評社香港1月31日電（記者 樂國平）以色列與哈馬斯激戰正酣，西方與也門胡塞武裝的衝突及相關的紅海危機也沒有緩和的跡象，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）近日邀請前美國中情局官員諾曼•魯爾（Norman Roule）參與訪談節目，討論中東的全面混戰問題。



2023年10月7日哈馬斯對以色列發動突襲後，魯爾就斷言這將是中東全面混戰的開端，如今應驗。魯爾批評當前伊朗、哈馬斯、胡塞武裝等中東實體缺乏戰略思維，不願管控危機，反而在繼續激化矛盾，引爆衝突。



對於胡塞武裝襲擊往返以色列的船只導致的紅海危機，魯爾稱，早在20世紀70年代，一些伊斯蘭政治實體就曾攻擊供應以色列燃料的船只，以此抗議以色列對巴勒斯坦的占領。如今全球化更加緊密，因此此次紅海危機造成的國際影響比70年代更為巨大。據統計，原本應該經過紅海的集裝箱船只中，有95%的船只不得不避開紅海，改走好望角，每艘船需要多繞行3000英里，每船增加約50至100萬美元的運輸成本，還造成貨物運輸延遲或阻滯，導致多地通脹危機加重。但如今美國表現得比以前克制得多，鑒於截至目前，胡塞武裝對紅海的襲擊還並沒有造成人員傷亡和船只沉沒，因此美國還沒有大規模採取行動打擊胡塞武裝。魯爾認為，美國若要打擊胡塞武裝，必須得提前做好規劃，不能打無準備之仗，同時還必須與盟友一道行動，確保國際秩序與國際法權威等。

