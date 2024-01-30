美智庫：特朗普如果當選 美韓合作或受阻

布魯金斯學會日前召開線上研討會，請來自美國、韓國、英國的專家共同探討2024年的韓國外交（圖片來源：官網截圖） 世宗研究所印度－太平洋研究中心主任Choi Yoon Jung發言（圖片來源：官網截圖） 中評社香港1月30日電（記者 郭至君）日前，美國智庫布魯金斯學會召開線上研討會，邀請來自美國、韓國、歐洲的專家共同探討2024年的韓國外交以及尹錫悅政府提出的“全球樞紐國家”（GPS）這一政策的前景。



布魯金斯學會東亞政策研究中心資深研究員Andrew Yeo為本場研討會主持人。關於尹錫悅政府提出的“全球樞紐國家”（GPS）的定位，美國外交關係協會（CFR）資深美韓關係研究員Scott A.Snyder首先表示，尹錫悅與以往韓國總統比較不同的是，他強調把韓國更多地放在全球體系來討論塑造共同的價值觀等內涵。Scott也提到了韓國在增加對外國的官方發展援助（ODA），他認為這也是尹政府提的“全球樞紐國家”的一個重點表現。另外他也提及，“如果特朗普再當選美國總統，美韓之間的合作可能受阻，需要持續觀察，因為拜登政府和尹政府磨合得非常好，他們彼此可能很難與另一新夥伴合作。”



倫敦國王學院歐洲與國際關係學院教授Ramon Pacheco Pardo說，尹錫悅政府與歐洲國家和北約的聯繫日益緊密不僅是因為俄烏衝突，他表示，尹錫悅兩次以觀察員身份出席北約峰會，並在2023年與歐盟國家舉行峰會等行動確實可以看出尹政府加強全球樞紐國家的計劃，而且歐洲國家也認為韓國確實從經濟、國家硬實力、軟實力等方面具備這樣的條件。Pardo指出，歐洲國家非常關注特朗普是否會再次當選美國總統，如果這樣的假設成真，歐洲國家很樂意另尋夥伴，而韓國無疑是一個選擇。“假設是李在明所領導的黨執政，韓國和歐洲國家的關係也不會有太大變化，因為與歐盟、北約以及其他國家的合作對韓國來講並不衝突。”他說。

