黃色小鴨十年後重返高雄　兩天吸粉逾60萬人

睽違10年，黃色小鴨27日重磅回歸重返高雄愛河灣。（照片：高雄市“觀光局”提供） 中評社高雄1月29日電／“2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園”1月27日開幕首日即吸引32萬人次參觀，周末兩天湧入超過60萬人，再次引爆黃色小鴨狂潮！民進黨高雄市長陳其邁今日受訪表示，冬日遊樂園將會一起陪伴民眾到2月25日，歡迎冬日來高雄，享受溫暖陽光，賞鴨玩樂園，感受高雄冬日遊樂園的歡笑與魅力



位於16-18號碼頭的碼頭樂園，現場的大型氣墊、黃色球池、小火車等高人氣遊樂設施成為孩童玩樂的天堂，再搭配紙風車劇團、街頭藝人表演及美食餐飲市集，讓許多遊客意猶未盡。



民進黨高雄市長陳其邁今天受訪時表示，今年黃色小鴨回高雄，而且一來就成雙成對，二來我們也配合周遭景觀再造，包括燈光秀、劇場等，也增加旅運大樓光影的變化，因為這幾個地方像大家熟悉的雄流行音樂中心等，這個都是過去十年前沒有的景色、建築，所以我們黃色小鴨也會跟著我們一起體驗十年來高雄的變化。



高雄市“觀光局長”高閔琳說，睽違10年，曾經掀起黃色風暴的“黃色小鴨”，1月27日重磅回歸重返高雄愛河灣；當天開幕活動現場吸引超過4萬名民眾到場觀賞小鴨悠遊進入高雄港灣，同時也吸引超過21萬網友觀眾，透過Yahoo直播平台及高雄市政府社群平台在線上同步欣賞雙鴨進港的可愛畫面。



高閔琳表示，今年特別邀請2隻小鴨，希望能帶給大家雙倍幸運的祝福，同時，“觀光局”也特別推出“賞鴨教戰守則”，整理出5個最佳觀賞點，推薦民眾從珊瑚礁群及鯨魚堤岸、輕軌真愛碼頭站、旅運中心戶外3樓廣場、高雄流行音樂中心音浪塔（11號碼頭）及冬日遊樂園（16號碼頭）觀賞不同角度的小鴨，還可以和小鴨拍攝有趣的互動照片。



“觀光局”指出，16-18號碼頭樂園每周末及農曆春節初一至初五，推出兒童劇團、馬戲與互動體驗表演；其中，遊樂設施於每日下午兩點發放免費遊園劵，開放時間為周一至周四下午3點至6點、周五至周日及農曆年初一至初五下午3點至晚上9點，現場免費領取遊園券，歡迎大朋友帶著小朋友一起遊玩“冬日遊樂園”。

