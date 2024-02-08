中評鏡頭：香港年貨寓意多 都有啥講究？

年糕、蘿蔔糕是香港過年必備，象征年年高升。（中評社 林艷攝） 中評社香港2月8日電（記者 林艷）龍年新年將至，又到了香港人上街掃年貨的時候。中評社記者日前看到，香港各大商場也都紛紛推出了賀新春年貨攤，各式傳統年貨品種豐富。有趣的是，香港這些傳統年貨幾乎件件都有吉祥寓意，講究個“好意頭”“好彩頭”。



其中，有些傳統年貨備受香港市民歡迎，成為年年必備的賀年之選。比如，每逢過年必不可少的“一白一紅兩塊糕”，白色的是蘿蔔糕寓意為“步步高升”。蘿蔔糕用搗碎的新鮮白蘿蔔搭配臘肉、瑤柱、蝦米等制作而成，切片煎成黃色，外酥裡糯，沾上一點香港辣椒醬，美味妙不可言！紅色的則是年糕，因為年糕甜甜又黏黏，且又有“年高”諧音，象征著新的一年裡，生活甜蜜、年年高升。因此，蘿蔔糕和年糕幾乎成了香港家家必備的賀年糕點之一，而可供香港市民們選擇的蘿蔔糕和年糕品牌亦是琳琅滿目。中評社記者現場看到，僅是銅鑼灣的一個商超年貨攤上就出現了五種以上的傳統老字號品牌，現場還有店員現煎供大家品嘗試吃。同時，還有笑口棗、油角等油炸食品，象征著“笑口常開”“財源廣進”的吉祥寓意。



在香港過了幾年春節，中評社記者也感受到，香港年貨的講究遠不止如此，就連年夜飯上的“年菜”也特別有講究。比如臘腸意寓“長長久久”，傳統菜肴盆菜寓意著“闔家團圓、豐衣足食”。其中，盆菜也是令記者印象最深刻的，一大盆裡裝著海鮮、肉、幹貨和蘿蔔等十餘種食材層層叠叠，堆得高出盆沿，寓意“盆滿鉢滿”。不僅如此，很多食材也都很有意頭，比如象征著“發財”寓意的“發菜”（藻類）、代表“知足常樂”的枝竹、寓意“好事”的蚝豉等等。有趣的是，香港人家裡做的年夜飯也都會特別剩下一些留到第二天也就是年初一吃，象征著年年有餘。



此外，除了舌尖上的美食，香港的年貨必備自然還少不了年花。每到春節臨近，香港街頭有各式年花可供市民們選購。其中，備受香港市民歡迎的年花都非常有寓意，比如蝴蝶蘭寓意著幸福美滿、水仙寓意著好運吉祥、桃花象征著大展鴻圖、銀柳象征著有銀有樓、五代同堂象征著金玉滿堂等等。

