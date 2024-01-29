蔡其昌：柯建銘同意游錫堃發的聲明

民進黨“立委”當選人蔡其昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月29日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團推出“立法院正副院長”游錫堃、蔡其昌爭取連任，兩人下午拜會民眾黨團爭取支持。針對游錫堃會前在臉書上提到支持民眾黨的“國會”改革主張，被認為打臉黨團總召柯建銘。蔡其昌受訪說，游提這份聲明時，有給他看，他也建議要給總召柯建銘看過。柯說有看過，認為這僅是原則性問題，同意游錫堃這份主張。



蔡其昌說，不會因為要去拉票就違背自己的底線，不是院長誰當選，“國會”改革就能做。“立法院”組織法已經把“正副院長”中立化，“正副院長”就是要主持協商，而自己的立場不能違背，也不能欺騙。



由於台灣民眾黨不分區“立委”當選人黃國昌曾經開直播批評過蔡其昌“國會”改革沒做好，兩人今天見面氣氛有些許尷尬。蔡其昌陪同游錫堃拜會表情嚴肅。媒體現場還拱兩人擁抱一下，但兩人僅有握手，蔡其昌說不用抱，“我衹有跟我老婆抱”。



對於游錫堃拋出同意民眾黨“國會”改革主張，蔡其昌說，總召柯建銘看完後，認為這僅是原則性問題，同意游錫堃這份主張。



蔡其昌也說，如果是“副院長”身份他只能接下“院長”的指示主持協商，但是如果蔡委員的身份，他則不能支持委員會“單一召委制”，因為那對小黨沒有保障，誰能擔保誰不會變成小黨？



蔡其昌也說，王金平擔任“院長”已經成為絕響。過去“院長”可以是黨團黨鞭，但是經過前任“院長”蘇嘉全提出“國會”改革，現在“正副院長”中立化，已經沒有提案權，只能主持協商或是主持議事，權力已經大大消減了。過去“院長”有總召的權力，但“正副議長”中立化之後，已經把總召的工作分出來了。



至於國民黨推出的“韓江配”韓國瑜、江啟臣搭檔參選“立法院正副院長““同進同出”，他則說，如果他沒有當“副院長”也沒有關係，游錫堃不需要跟他同進退。他也說，當“立委”還能夠質詢，如無法當選“副院長”，幫“立委”也能發揮“立委”的權責。



