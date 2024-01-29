游錫堃挺白營改革主張　周玉蔻轟沒出息丟臉

民進黨游錫堃、蔡其昌拜會民眾黨“立院”黨團。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月29日電／“立法院”正副院長選舉2月1日登場，中國國民黨“韓江配”、民進黨“游昌配”今日分別在上下午拜訪民眾黨團爭取支持。尋求連任的“立法院長”游錫堃在臉書發文贊成民眾黨4項“國會”改革訴求，也贊同白營最新拋出的單一召委制，但強調僅是個人意見，不代表民進黨，外界滿頭霧水。資深媒體人周玉蔻直接痛罵游“沒出息、丟臉！”



PTT鄉民表示“個人支持就沒用啊，被嗆剛好”、“韓穩了吧？DPP內部根本都沒喬好”、“水牛伯真的丟民進黨的臉”、“正國會大老被看扁”。



第11屆“立法院”2月1日開議，在總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。三黨不過半局面，擁有8席“立委”的民眾黨成為關鍵少數。



游錫堃今日在臉書發文表示，針對民眾黨要求的5大“國會”改革之其中4項，包括承諾修法“建立‘國會′聽證調查”、承諾第一會期修法強化“人事同意權審查”、承諾第一會期修法強化“‘立委′利益迴避規範”、朝向建立常設委員會“單一召委制”，他表態“謹以個人身分敬表贊同”。



但周玉蔻隨即在臉書轉發此消息，並對此直言痛批：“這是投名狀嗎？沒出息！丟臉！”她更砲轟“國會”改革和“修憲”傻傻搞不清楚，雖然有網友在留言區說“沒關係，我們是前恭後踞，先給他一點面子？”周玉蔻斬釘截鐵吐嘈喊“屁！”



游錫堃26日接受周玉蔻廣播節目專訪時遭追問：未選上院長變成陽春“立委”是否辭職，讓位給王義川？對此，游錫堃強調假設性問題不回應，希望周不要以訛傳訛，周玉蔻則直球問“所以你惱羞成怒？”游錫堃又說，那個就是以訛傳訛。相似的問答反覆跳針，訪談氣氛尷尬，引發熱議。



PTT鄉民表示“選後醒了”、“難得說真話”、“尾巴搖狗的最佳範例”、“這人為啥一直有話語權阿”、“又一個來幫韓助選的”、“韓穩了吧？DPP內部根本都沒喬好”、“批鬥大會開始”、“游錫堃真的蠻丟人現眼的”、“好慘，又來一個韓的助選員”、“水牛伯真的丟民進黨的臉”、“說個人就是在騙票”、“個人支持就沒用啊，被嗆剛好”、“個人就算了，沒實質用處啊”、“正國會大老被看扁了”、“笑死！”