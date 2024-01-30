顏寬恒：國民黨最大誠意 端看民眾黨的抉擇

國民黨“立委”當選人顏寬恒。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月30日電（記者 方敬為）“立法院正副院長”選舉2月1日投票，國民黨與民進黨推派人選競逐，台灣民眾黨投票意向成為關鍵。國民黨“立委”當選人顏寬恒接受中評社訪問表示，他對國民黨勝出有信心，藍營這次是“國會”最大黨，有相對優勢，他並相信民眾黨會保持政黨主體性，並基於在野監督立場，不會輕易支持民進黨，畢竟民眾黨若成為“小綠”，支持者不樂見，對民眾黨也會有傷。



第十一屆“立法院正副院長”選舉，國民黨推出韓國瑜搭檔江啟臣角逐，民進黨則由現任“正副院長”游錫堃、蔡其昌爭取連任。本屆共113個“立委”席次，民進黨取得51席、國民黨52席、民眾黨8席，另有泛藍無黨籍“立委”2席，由於3黨均未單獨過半，也讓新任“立院正副院長”的選舉結果勝負難料。藍、綠人選29日先後拜會民眾黨“立院”黨團爭取支持。



對於藍營沒有絕對席次優勢，顏寬恒29日出席“龍井區龍津國小托嬰中心開幕典禮”受訪表示，國民黨雖然沒有絕對優勢，但本身52席加上泛藍無黨籍2席委員，總共有54席，藍營已宣示“團進團出”，只要民眾黨沒有靠向民進黨，藍營就有勝出機會，他對於局勢樂觀看待，有信心能夠拿下“正副院長”。

