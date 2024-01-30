近六成台灣人不信任美國　宋興洲析危險影響

東海大學政治系教授宋興洲。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月30日電（記者 方敬為）台灣“中研院”公布“美台中關係重點研究計劃”民調，受訪台灣人有56%對美國不信任，《紐約時報》對此引用報導，聚焦探討台灣內部“疑美論”問題。東海大學政治系教授宋興洲接受中評社訪問表示，民調不信任美國的比例正好與2024大選非綠陣營得票率接近，代表多數人對於民進黨執政與美國的關係，所可能帶來的台海衝突風險，憂心忡忡。這種對美國的不信任氛圍可能帶來危險影響。



宋興洲，美國亞利桑那州立大學政治學博士，曾任東海大學學務長、政治系主任、東海大學都市暨區域發展研究中心主任、成功大學東南亞中心特約研究員，研究專長在政治經濟學、比較政府與政治、國際政治、兩岸關係等。



“中研院”歐美研究所助理研究員李語堂團隊去年1月執行“美台中關係重點研究計劃”，經民調發現，83%民眾認為中國大陸對台威脅近年來加劇，並有56%的人不認為美國講信用。《紐約時報》在台灣大選過後特別引用相關數據報導指出，台灣社會內部對於美國是否擁有足夠實力或興趣介入台海衝突的擔憂逐漸加劇，形成所謂的“疑美論”。這種對美國的不信任氛圍可能帶來危險影響。

