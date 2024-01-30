台中原民議員缺額補選　藍白可望再次合作

國民黨平地原住民台中市議員黃仁當選“立委”，議員缺額將辦理補選。（中評社 資料照） 中評社台中1月30日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市平地原住民議員黃仁當選“立委”，該區議員缺額將辦理補選，藍綠白各政黨近期著手展開布局，當中以國民黨占有利基，由於原住民選區看重族群派系、部落地域性，黃仁的支持意向有深刻影響力，台灣民眾黨內雖然有人表態，但考量選舉難度，不排除再次“藍白合”，支持藍營人選，以保留議會合作空間。民進黨則在徵詢人選當中。



阿美族出身的黃仁當選平地原住民“立委”，台中市平地原住民議員缺額將辦理補選，“中選會”預計4月展開補選程序，目前國民黨掌握優勢，國民黨籍台中市前議員吳顯森之子吳建德參選動作大，已表態投入補選。吳建德2022年曾以無黨籍參選挑戰黃仁，以227票些微差距飲恨，吳現在已加入國民黨，捲土重來，各界看好。



國民黨台中市黨部主委顏文正表示，藍營會先觀察民進黨、民眾黨動向，再行打算，步步為營，謹慎求勝。



民眾黨台中市黨部主委江和樹說，黨內目前有3人表態參選，市黨部將報給黨中央評估，但由於原住民選區的勝率不高，民眾黨未必一定得派人參選，這次台中區域“立委”選舉，藍白合作成效斐然，這次卻額補選，不排除再與藍營合作，支持國民黨的人選，保留在市議會的合作空間。



民進黨台中市黨部主委李天生說，地方目前還在討論人選，再由中央黨部直接提名，預計近日會有結果。

