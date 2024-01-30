中評現場：盧秀燕恭賀顏寬恒當選　民眾歡呼

盧秀燕恭賀顏寬恒當選，兩人互動融洽。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月30日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市第二選區“立委”當選人顏寬恒29日與台中市長盧秀燕一同出席選區內建設啟用活動，這是選後兩人首度在公務場合同台，盧秀燕特別當眾恭賀當選，現場與會民眾高聲歡呼，展現顏寬恒在選區內的高人氣。盧秀燕並當場請託顏寬恒未來在“立法院”多多替台中爭取資源，讓台中大建設、大發展，顏寬恒允諾，現場爆出如雷掌聲。



台中市社會局29日舉辦“龍井區龍津國小托嬰中心開幕典禮”，盧秀燕親自主持，包括顏寬恒、民進黨市議員曾威、張家銨、無黨籍市議員林昊佑、林孟令等人出席。



盧秀燕宣布，台中公托8倍增達標、邁向9倍增！台中市第40處公托、同時也是龍井區第1處公托的龍津國小托嬰中心29日開幕，共可收托28名嬰幼兒。



盧秀燕說，在她就任市長前，全市29行政區只有5處公托，現在已開設至第40處公托，完成8倍增，盼減輕青年負擔、讓年輕爸媽安心成家。當中除了市府自行籌措經費，也仰賴“中央”經費補助，多多益善，希望新一屆台中市的“立委”，能夠多幫忙爭取資源建設台中。她並特別恭賀顏寬恒當選，期待中二選區能越來越好。



台中第二選區（烏日、大肚、龍井、沙鹿、霧峰）“立委”選舉為2024熱點選區之一，該選區由台中黑派長期經營，黑派大老、大甲鎮瀾宮董事長顏清標從里長一路參選省議員、“立委”到2013年交棒給顏寬恒，2020年爭取連任失敗，輸給台灣基進陳柏惟。2021年陳柏惟遭罷免，2022年初，該選區辦理缺額補選，顏寬恒捲土重來對上民進黨林靜儀，再次吞敗。2024顏寬恒再被國民黨徵召提名參選，二度挑戰林靜儀，最終以2．2萬票壓倒性差距勝出。

