老齡化趨勢下，銀發經濟的新空間

中評社北京1月30日電／近日，國務院辦公廳印發《關於發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》，廣集民意，其意甚深。按照聯合國的劃分標準，預計到2025年，中國將進入中度老齡化社會。預計到2035年，中國將成為重度老齡化社會。這勢必對經濟和社會發展產生持續而深遠的影響。目前，中國銀發經濟規模大概為7萬億元，占GDP比重大約為6%。據復旦大學老齡研究院的報告，未來十年，中國銀發經濟還有3至4倍左右的增長潛力。



廣州日報發表華南師範大學經濟與管理學院教授許晶華文章表示，以中國哲學和經濟倫理學析之，老有所養、老有所依、老有所樂、老有所安，是傳統道德觀、人生觀和價值觀的核心內容之一。如何因勢利導、化危為機，培植銀發經濟作為推動中國經濟高質量發展的新支柱，應是面向未來的重要選項。



積極應對老齡潮來襲



文章介紹，上世紀70年代初期，美國著名社會學家丹尼爾•貝爾（Daniel Bell）發表了人口、經濟和社會轉型的研究成果，宣稱發達國家已經進入了“後工業社會”。在新的社會形態中，人口老齡化日趨嚴峻，自動化機器人取代藍領，服務經濟占主導，信息和知識類經濟成為增長之源和支柱產業——半個世紀後，預言已成現實。曾幾何時，歐洲國家由於出生率下降，老齡化加深，移民潮風起。多年後，進入富裕國家或地區行列的日本和東亞“四小龍”亦步其後塵。只是地少人密、政策嚴苛，才免受移民湧入之困。東亞“四小龍”受限於後生不濟，經濟後繼乏力。



生活水平提高，出生率下降，老齡化上升，社會失去活力，幾成跨越中等收入進入富裕國家的趨勢。而今，中國老齡化跡象初現，政府未雨綢繆，細察詳研，防患未然，智巧施策。針對人口老齡化的嚴峻局勢，《意見》作為中國首個以“銀發經濟”命名的政策文件，提出26項舉措，顯現了政府對老齡化的重視程度。把這些舉措歸納起來，可謂四舉並進。



一是民生為宗，解老齡人之急難愁盼。如，老年助餐、居家照護、社區便民、保健康養、文體怡心、農村養老。二是擴量提質，“政企社”合力促進銀發產業快速發展。政府扶持，國企示範，民企參與；建行規、立標準、樹品牌、擴規模、育龍頭、拓渠道、聚產業；擬在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等區域，規劃布局10個左右高水平銀發經濟產業園區，以點帶面，開拓消費，助推銀發經濟跨區域普惠社會。三是深耕細作，挖掘產業潛力。重點在老年用品創新、醫療保健深耕、適老金融貼心、文旅涵養生活、公共適老暢行五個細分市場發力。若能夠像新能源汽車產業一樣完成彎道超車，那麼，銀發經濟便大有可為，實現由傳統產業向朝陽產業的邁進。四是強化要素保障，優化銀發經濟發展環境。加強財政金融支持、科技創新助力、服務設施保障、阻斷涉老詐騙。

