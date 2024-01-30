金融支持農企高質量發展的現實路徑

中評社北京1月30日電／農業企業高質量發展孕育著高成長性的金融需求和高水平的金融服務，亦將成為中國構建新發展格局新的增長點，成為堅持金融為實體經濟服務新的著力點。



南方日報發表廣東財經大學副校長鄒新月文章表示，根據2023年中央金融工作會議及中央經濟工作會議精神，圍繞鄉村振興整體要求，適應農業企業特點，金融支持農業企業高質量發展路徑需先立後破、守正創新，逐步推進涉農金融改革；逐步形成以金融資本和社會資本為基礎，以財政為引導，各方協調配合的農業企業投融資新渠道，為推動農業企業高質量發展、提高農業綜合生產能力提供支撐。



完善體制機制，創新涉農金融領域頂層設計



文章提出，健全管理體制機制。強化全國“一盤棋”思維，推動各地區之間、各相關政府部門之間的溝通協作。大力推廣省級跨部門協調的涉農金融聯席會議制度，制訂統一的規則體系和目標體系，把落實不同部門所關注的不同目標、不同要求進行前置與集成。建議農業農村部門注重與國家金融機構的溝通協調，爭取對涉農金融創新、強化金融助農的大力支持。在政府聯席機構指導下，充分發揮省、市兩級金融支農聯盟等相關專業社會組織的作用，形成社會力量積極參與拓寬農業企業投融資的良好局面。



試點改革考核體系。創新落實中央農辦等七部委《關於擴大農業農村有效投資 加快補上“三農”領域突出短板的意見》對建立健全金融機構服務鄉村振興考核評估制度的要求，提高對“三農”領域信貸風險容忍度。在總體風險可控的前提下，允許部分合格金融機構擴大針對農業企業的信用貸款範圍，提升獲取信貸支持的便利化程度。針對農業生產的特點，從修改抵押物規則入手完善涉農金融風控體系，千方百計增加農業企業的信貸額度。全面推行溫室大棚、養殖圈舍、大型農機、土地經營權依法合規抵押融資，積極認定漁業設備、活體資產等做抵押物認定。為小微農業企業量身定做信貸規則，逐步建立省級面向小微農企融資需求的全方位平台，大力發展對新型農業企業的信用貸、首貸，提升農業企業持續經營的信心。



推進分類差異監管。考慮到中國東中西部在經濟體量、農業實情、金融發展等方面的差異，建議採取不同的方法與細則。對金融機制較為健全但農業占比較低的東部地區，建議在風險可控的範圍內，充分運用差別化存款準備金、再貸款再貼現等各類工具，擴大對新型農業經營主體信貸投放。對農業占比較高但金融機構數量有限的中西部地區，建議以提高金融機構內部對不良貸款、存貸比的容忍度為主，對遭遇自然災害或者其他不可抗力造成無法按期償還貸款的情況，應設立新的服務機制、主動展期幫助農業企業渡過難關。試點通過形成金融機構跨區域結對幫扶新模式，支持中西部農業企業的高質量發展。



提升財政效能，推動支農資金更加精準持續



文章強調，充分發揮財政資金的杠杆作用。建議在保證財政涉農支出強度的基礎上，逐步推動當前以財政信保基金為主的模式，向信保與投資並行轉變，按照投資的邏輯來看項目、定額度。對於成長性好、市場空間大的新型農業企業，由財政投資平台以投資人身份做天使投資、股權投資，與企業共同成長。對於大中型農業企業，財政投資平台以明債實股的形式為其提供長期發展資金，條件成熟時通過債轉股、推動企業對接資本市場獲取更高收益。對於小微農業企業，財政投資平台用投資收益提供低息或無息信用貸款，以“多企少投”的方式做到既節約資金、規避風險，又持續支持小微農業企業的生存與發展。試點實施針對農業企業的新減稅降費政策，根據農業特點與不同發展階段精準施策，充分發揮財政、稅收的“風向標”和杠杆作用。



創新風險補償和涉農擔保的運營模式。建議以“加快支出進度”為主線，與保險業密切協同，逐步改革政府風險補償基金的運營模式。對主糧農業企業，制訂更高標準的風險補償兜底機制，保險為企業兜底，財政為保險兜底，特別是在出現重大自然災害或疫病時，試點由財政全額補貼保費收入。對生產特色農產品、與農民增收密切相關的企業，與保險企業共同設計符合特色農產品需求的風險補償規則，由保險和財政資金共同做好理賠、補償。加快推進對現有涉農擔保企業的改革，簡化流程、提高額度。試點國有擔保企業與社會資本共同組建新的涉農擔保平台，提高市場化運營水平，引導社會資本持續助力農業企業投融資。

