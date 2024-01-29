何立峰：加大對優質上市公司支持力度

中評社北京1月29日電／中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰29日在京出席部署走訪上市公司工作、推動上市公司高質量發展全國視頻會議。何立峰強調，各相關地方、部門要深入學習貫徹習近平總書記關於推動金融高質量發展和提高上市公司質量系列重要論述和指示批示精神，落實中央經濟工作會議和中央金融工作會議要求，通過調研認真解決上市公司發展中面臨的具體困難和問題，加大對優質上市公司支持力度，以推動上市公司高質量發展助力信心提振、資本市場穩定和經濟高質量發展。



新華社報導，何立峰指出，上市公司是經濟高質量發展的重要微觀基礎，推動上市公司高質量發展有助於高水平科技自立自強、加快建設現代化產業體系，有助於增強市場信心。要明確目標導向，把推動上市公司業績改善和投資意願修復作為推動經濟穩中求進、以進促穩、先立後破的重要舉措。要明確問題導向，抓緊組織到上市公司上門走訪，推動優化公司結構、規範公司治理，培育優質頭部上市企業，不斷提升上市公司投資價值。



何立峰還對房地產融資工作提出要求，強調各地要抓緊建立並高效運轉城市房地產融資協調機制，盡快推動房地產融資具體項目落實，堅決防止出現新的違規挪用預售資金情況。同時，要加快推進保障性住房等“三大工程”建設。