新竹市長高虹安化身總舖師　慈善義煮送暖

高虹安化身一日總舖師，慈善義煮幫助弱勢族群。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月30日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨新竹市長高虹安29日化身一日總舖師，現場料理糖醋魚排，為新竹市弱勢家庭寒冬送暖慈善義煮。高虹安說，新竹市府團隊也大力推動社會福利與關懷弱勢政策，希望在歲末年終也能讓弱勢族群吃頓豐盛的尾牙，一起開心過好年。



風廚師餐飲觀光發展協會攜手新竹內天后宮29日傍晚舉辦，“寒冬送暖慈善義煮”活動，高虹安偕同風廚師餐飲觀光協會理事長盧俊斌、內天后宮董事長林振森等人，與來自全台的廚師們免費義煮席開66桌尾牙宴，以實際行動為竹市弱勢族群送上最暖心的佳餚。



高虹安表示，這是她第3年參加風廚師餐飲觀光發展協會的慈善義煮活動，風廚師除了致力推廣餐飲文化，更定期辦理愛心送物資、淨灘活動、捐血等公益活動造福鄉里。此外，風廚師餐飲觀光發展協會新任理事長盧俊斌，同時也是竹市的青年委員，市府積極推動青年相關政策，期望透過增加青年公共參與，讓不同世代的觀點融入市政推動與城市願景當中。



風廚師餐飲觀光發展協會指出，今年“寒冬送暖慈善義煮”席開66桌，除了特別邀請新竹家扶中心服務的家戶外，也開放給需要的民眾自由入席享用，讓竹市弱勢族群過個溫暖好年，協會更準備精美餐食讓他們帶回家享用，持續將台灣傳統的辦桌文化傳承下去，把愛心傳送到有需要的人身上。

