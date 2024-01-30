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中評現場：國防部舉行中外媒體新春招待會
http://www.CRNTT.com   2024-01-30 00:27:17


中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超致辭（中評社　李子寧攝）
　　中評社北京1月30日電（記者　李子寧　海涵）國防部29日晚在中國人民革命軍事博物館舉行2024年中外媒體新春招待會。中外媒體界人士、軍方代表、中央和國家機關新聞發言人等出席招待會。中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超在招待會上致辭，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙主持招待會。

　　宋延超致辭時表示，2023年世界很不太平，百年變局加速演進，強權政治和霸凌行徑不時顯現，國際政治紛爭和軍事衝突多點爆發。中國積極履行大國責任義務，為動蕩變幻的世界注入正能量。

　　宋延超說，2024年是中華人民共和國成立75周年，也是人民海軍、人民空軍成立75周年。我們將深化對外軍事合作，為捍衛國家主權、安全和發展利益，為維護世界和平穩定，服務構建人類命運共同體作出新的更大貢獻。

　　“媒體是時代風雲的記錄者，是公正正義的守望者，也是聯通中外的推動者。”宋延超表示，歡迎各位中外媒體朋友繼續關注、關心中國軍隊，在新的一年裡與我們一道把中國軍隊介紹給世界，讓國際社會更加客觀理性地認識中國，全面深入地瞭解中國軍隊。

　　現場還播放了微視頻《For　Peace》（《為了和平》），吳謙表示，這一微視頻讓大家共同見證中國軍隊為了和平、走向世界的鏗鏘步伐。

　　此外，招待會上還有解放軍文化藝術中心代表現場揮毫，寫春聯送祝福；同時也安排有輕武器模擬射擊體驗等活動。 


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