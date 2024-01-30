柯文哲一早騎自行車開會　見媒體滿臉詫異

柯文哲一早騎自行車赴民眾黨團開會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月30日電（記者 鄭羿菲）“立法院”新屆期2月1日開議，將選出正副院長，在藍營“韓江配”與綠營“游昌配”分別於1月29日拜會台灣民眾黨“立法院”黨團後，強調“團進團出”投票、居關鍵少數的民眾黨主席柯文哲態度至關重要，柯出現在哪，就被媒體堵麥到哪，柯30日一早7點半騎著自行車抵民眾黨開晨會，看到約20名媒體聚在民眾黨團樓下，還滿臉詫異。



由於柯文哲30日並沒有安排公開行程或聯訪，面對媒體喊話問“‘立法院長’投誰今天有沒有結果？”、“藍綠有沒有誠意？”、“藍營沒有支持單一召委，還會支持藍嗎？”等問題，柯文哲除了嘆一聲氣外，都沒有回應媒體。



民眾黨8席不分區“立委”當選人，包括黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、張啟楷等人在30日上午7點12分後陸續抵達民眾黨團準備開會，而柯文哲則在約20分左右騎著自行車、斜背一個公事包、一個布袋出現在黨團前的青島東路，還有一名隨扈也騎著自行車跟在後頭，但由於柯並未安排任何公開行程，看到約20名媒體一大早就聚集在民眾黨團樓下，不禁皺眉滿臉詫異。



2月1日展開的“立院”新會期，代表中國國民黨角逐“立法院”正副院長的第十一屆“立委”當選人韓國瑜、藍委江啟臣，及代表民進黨角逐第十一屆“立法院”正副院長”的現任“立法院”正副院長”游錫堃、蔡其昌，29日分別拜會居關鍵少數的民眾黨8席“立委”當選人交換意見，並承諾推動“國會”改革。



第十一屆“立委”總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。民眾黨掌握關鍵少數，只要不投綠，就有技術性保送藍的意味。



據瞭解，柯文哲每逢禮拜二、禮拜五都會與民眾黨團開晨會，但不一定親自到場，有時候柯也會利用視訊會議，與民眾黨8席“立委”當選人保持溝通管道。