新質生產力製造業的方向

中評社北京1月30日電／中國國家創新與發展戰略研究會學術委員會常務副主席、重慶市原市長黃奇帆在第二十五屆北大光華新年論壇的演講中指出，服務成為生產力的重要構成是社會分工深化的結果。新生產力需要有新服務，這個服務的重點在於鑲嵌在全球產業鏈、供應鏈當中，對全球產業鏈具有重大控制性影響的生產性服務業。



關於服務業，世界經濟版圖裡現在有三個特徵：



第一個特徵是在各種高端裝備裡面，服務業的價值往往占這個裝備或者是這個終端的50%-60%的附加值。比如，一部手機有一千多個零部件，這些硬件形成的附加值占產品價值比例約45%，其餘55%是操作系統、各種應用軟件、各種芯片的設計專利等，就是各種服務。這些服務看不見摸不著，但代表這個手機55%的價值所在。



第二個特徵，整個世界的服務貿易占全球貿易比重越來越大。30年以前，服務貿易占全球貿易總量的5%左右，現在已經達到了30%，服務貿易與貨物貿易相比，貨物貿易比重在收縮，服務貿易在擴張。



第三個特徵，世界各國尤其是發達國家，在他們GDP的總量中，生產性服務業比重越來越大。我們經常說美國的服務業占美國GDP的80%，似乎有些“脫實就虛”，是不是有泡沫？需要注意的是美國80%的服務業裡面有70%是生產性服務業，也就是美國25萬億美元的GDP裡面差不多有13萬億美元是生產性服務業，是和製造業強相關的高科技服務業。歐盟27個國家服務業增加值占GDP比重是78%，這78%裡面有50%是生產性服務業，也就是歐盟GDP的39%是生產性服務業。美國生產性服務業占GDP的50%以上，歐盟占40%左右，其他發達國家、G20國家的生產性服務業增加值占GDP的比重也大體在40%-50%之間。



對比之下，這三個指標恰恰是我們國家現在生產力的短板，我們2022年GDP當中，製造業增加值占27%，服務業增加值是52.8%，但這52.8%裡面有2/3是生活性服務業，生產性服務業不到1/3，也就是說我們的生產性服務業占GDP比重約為17%-18%，跟歐洲、美國相比差距是比較大的。換言之，我們實現中國式現代化要加快發展生產性服務業，要實現高質量的中國製造，必須把跟製造業強相關的高附加值的生產性服務業增加值搞上去。



目前，我國雖然製造業的增加值占全球比重接近30%，但與製造業強相關的生產性服務業卻相對滯後，我國在全球產業鏈、供應鏈中位置不高的根源就在於這個方面。此外，中國的服務貿易也存在結構比例與世界不同步的問題。



在這個意義上講，培育新質生產力實際上就是要使中國服務業的50%是生產性服務業，整個GDP板塊中生產性服務業要力爭達到30%。儘管還達不到歐洲、美國的比例，但是由現在的不到20%增加到30%，這增加的10個百分點，對現在120多萬億元的GDP來說就是12萬億元。如果服務貿易也增加，從現在12%的比重增加到全部貿易總量的30%，使我們的高端製造中服務價值能達到終端製造產品總體附加值的50%左右，這是新質生產力製造業的方向。生產性服務業上去了，新質生產力的製造也就上去了。



來源：北京日報 （悅琪 輯）

