民航業穩健復甦提振信心

中評社北京1月30日電／民航業是重要產業門類，也是龐大複雜的運行系統。推動民航業提質增效，應匯集多方力量形成政策合力，構建運行長效機制，夯實基礎設施建設，提升產品服務質量，加快數字化轉型。



最新數據顯示，2023年民航業共完成運輸總周轉量1188.3億噸公里、旅客運輸量6.2億人次、貨郵運輸量735.4萬噸，同比分別增長98.3%、146.1%、21%，分別恢復至2019年的91.9%、93.9%、97.6%。隨著經濟持續企穩向好，民航業發展也呈現加速回暖態勢，各種有利於民航業穩健發展、提質增效的條件不斷積累。當前，促進民航業高質量發展，助力暢通供給和需求循環，對於經濟運行持續向好具有較強的推動作用。



民航業修復疫情衝擊影響，通過扎實系統舉措實現固本培元，有三方面意義。其一，可以有效提振市場預期和經營主體信心。航空物流繁榮情況是反映經濟景氣程度的晴雨表，當前民航運輸業加速恢復，給市場預期以極大地提振作用，釋放出積極信號，有利於活躍整個經濟循環。



其二，有利於發揮民航業“網絡效應”帶動供給和需求更好實現動態平衡。民航業依托的航線，以及正在規劃和建設中的航線，是重要的交通基礎設施，也是國民經濟順暢運行的重要動脈。這些線路越暢通，供給就能越快地滿足需求，有助於各類要素在全國統一大市場上充分自由流動，促進要素效率提升。有了這一良好基礎，實現供給和需求在更高水平的動態平衡就具備了更多有利條件。



其三，有助於民航業內部加速結構調整和優化升級。行業發展穩健，轉型升級才有動力。當前，無論是國內行業還是國際航線，都呈現出同步回暖的態勢。行業運行有了基礎保障，才能有更多精力和餘力調整優化航線、提升服務質量，民航業經營主體才能有更多積極性和主動性，提升企業核心競爭力。



民航業是重要產業門類，也是龐大複雜的運行系統。推動民航業提質增效，應匯集多方力量形成政策合力，通過構建運行長效機制、夯實基礎設施建設、提升產品服務質量、加快數字化轉型等方面綜合施策。



構建運行長效機制，關鍵是把線路充分優化，實現幹線機場和支線機場有機結合，無縫銜接。加快探索中轉通城加快試點，完善中轉流程，縮短中轉實現，持續提升乘客和用戶的便捷化體驗和滿意度。夯實基礎設施建設，關鍵是推動各類建設資金有效配置，實現資金投入和建設周期的匹配，讓資金發揮更高效率，推動行業基礎設施不斷提高供給能力和水平。除了長效的運行機制和扎實的基礎設施，民航業高質量發展還離不開優質的產品和服務。可以說，產品和服務是否便捷、高效，是否能夠向廣大消費者、經營主體提供高標準的民航運輸服務，直接決定了行業可持續發展能力。應聚焦標準化服務，在安全保障、運行效率、個性化服務提供等方面提升民航業服務水平，打造高品質服務品牌，為行業高質量發展蓄勢賦能。數字化轉型是大勢所趨，數字技術與產業發展有很多的集合點，民航業發展應把握數字化轉型的有利契機，憑借行業多年積累的優勢條件，加速實現航空貨運數字化、無紙化水平，把數字技術的應用場景嵌入到物流、服務、航線設計等多方面，推動行業更加適應經濟高質量發展要求，對經濟增長產生乘數和倍增作用。



從更大範圍看，民航業高效運轉是整個經濟運行的重要組成部分。推動政策落實落細，讓這一經濟動脈產生更強的運轉力量，能夠加速整個經濟循環運轉。除了相應的配套政策外，也應按照全產業鏈的思維去審視行業高質量發展的路徑，引導多方力量大力推進民航科技發展，實現產業、科技有效結合、良性互動。這其中，涉及組織方式、資源配置以及機制設計，把這些內容實現好，民航業的發展後勁就更足。此外，人是生產力中最活躍的要素，推動民航業提升核心競爭力，不能忽視人力資源隊伍的建設，整個行業人才需求旺盛，不同層次的人才在該行業都有用武之地。對此，要統籌好人才培養和引進的模式，根據不同鏈條、不同功能開展差異化人才培養，持續夯實行業發展的人力資源保障。



來源：經濟日報 作者：徐斯



